Hinchas de Nacional que viajaban a Bolivia para el partido de Copa Libertadores golpearon y robaron a un "arbolito" en Gualeguaychú

Los ladrones tuvieron que devolver la plata y un celular tras intervención policial.

Un grupo de 46 hinchas de Nacional que viajan desde Uruguay hacia Bolivia para ver al equipo ante Always Ready por Copa Libertadores fue demorado por la Policía argentina luego de que un grupo de ellos robara y golpeara a dos personas.

Medios de Entre Ríos informaron que los hinchas tricolores se trasladaban en un ómnibus y frenaron sobre las 19:00 del lunes en una estación de servicio YPF en el cruce de las rutas 136 y 20, en las afueras de la ciudad de Gualeguaychú. Dos de ellos cruzaron la ruta y en la puerta de un supermercado se comunicaron con un cambista informal -en Argentina conocido como "arbolito"- y le cambiaron US$ 300 por pesos argentinos.

Según relató el hombre de 49 años a la radio Máxima, luego le pidieron si podía acercarse al ómnibus, con el argumento de que había otros viajantes que querían cambiar plata.

“Me acerco hasta ahí con mi hijo, se empezaron a bajar, estaban todos descontrolados, borrachos o no sé qué. Empezaron a pedirme que les cambie más, que no les servía, le dije que no podía y ahí empezó todo. Se me arrimó otro de atrás, todo eso dentro de la YPF, me decían que yo los estaba robando, les dije que yo era empleado que no podía hacer más. Hubo uno que me empujó, me pegó una trompada, yo me quise defender y ahí me dieron una brutal paliza. Agarraron a mi hijo, le pegaron y le robaron el celular. Agarraron la bolsa con plata y se fueron", relató el hombre a la radio.

En total se llevaron 1.500.000 pesos argentinos.

El hombre alcanzó a llamar a la Policía. Hasta allí llegaron nueve patrulleros. Los hinchas tuvieron que devolver el celular y la plata.

Según informó Diario El Argentino, la Fiscalía pidió la identificación de todos los ocupantes del micro y comenzó una causa por la agresión. Sin embargo, luego de algunas horas, se les permitió a los hinchas continuar el viaje.