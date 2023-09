Hisopados, eutanasia y enterramientos: las medidas tras los casos de gripe aviar detectados en lobos marinos

En Rocha se han visto perros que bajan a la playa y muerden a los lobos marinos que están muertos en las costas. "Esto es preocupante y venimos viendo esta evolución", expresó jerarca.

El titular de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), Jaime Coronel, explicó este viernes cómo se está llevando adelante el hisopado de lobos marinos, la decisión de eutanasiarlos y su enterramiento, todo esto en el marco de la gripe aviar que afecta a la especie.

En rueda de prensa Coronel aseguró que los enterramientos se están "planificando con todas las intendencias" para determinar cómo movilizar toda la maquinaria para que esto "sea lo más efectivo, lo más rápido y se pueda cumplir en el menor tiempo posible".

"En general lo que se está haciendo es que cuando existe animales con vida si su muerte no es rápida, porque a veces ocurre que quedan con síntomas por largo tiempo, en estos casos se hace la eutanasia", detalló. Sin embargo, enfatizó que esto solo se realiza en casos en los que se constate que tiene los síntomas y no hay duda de que el animal tiene influenza aviar.

"Aclaro esto porque es normal en esta temporada que haya animales que salgan a la playa, no tengan sintomatología y por lo tanto esos animales no se van eutanasiar", sostuvo Coronel. "La fase de hisopado la venimos haciendo, pero estamos en una fase donde estamos pasando a que si hay animales muertos se entierren y si hay animales vivos se estudia su sintomatología; si no se llega con el hisopado (hay que) eutanasiarlo y enterrarlo", agregó.

Coronel confirmó que en Rocha se han visto perros que bajan a la playa y muerden a los lobos marinos que están muertos en las costas. "Esto es preocupante y venimos viendo esta evolución", expresó.

Dijo que muchas veces andan jaurías por las playas y que, justamente, no son perros de nadie. "En este caso el director departamental iba a consultar con el INBA (Instituto Nacional de Bienestar Animal) todos los procedimientos que vamos a tener", comentó.

Señaló que "la necesidad de alejar los animales" de aquellos contagiados es algo que "está planteado a nivel internacional" para que "no haya una contaminación para el domicilio ni las personas". Y a su vez, agregó, para evitar que pueda haber una contaminación de los propios animales.

"Estamos evaluando las medidas minuto a minuto, pero en principio en el momento no hay ningún cierre planificado", respondió tras la medida que se adoptó en el puerto de Punta del Este. "Esto es algo que se deberá discutir entre todos los ministerios involucrados en el tema", cerró.