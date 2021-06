"Hizo lo que haría cualquiera de nosotros": Gandini defendió el accionar del ministro Cardoso

"Merece el apoyo que le habíamos dado y le seguimos dando", sentenció el legislador.

El senador nacionalista Jorge Gandini consideró que el ministro Germán Cardoso "hizo lo que haría cualquiera de nosotros", en relación a la revelación del fiscal Jorge Vaz, que señaló que en las escuchas telefónicas realizadas a un jerarca policial imputado por varios delitos aparece el ministro de Turismo con "solicitudes particulares".

Consultado si el ministro estaba siendo investigado, Vaz lo descartó, porque “no surge que haya cometido delito alguno”. El legislador consideró que "la Justicia lo exoneró y son ellos los que escucharon las grabaciones".

Gandini señaló que Maldonado es el principal departamento turístico del país por lo que "hablar con un jerarca policial para que se interese por una picada o movimientos que hay que perjudican al departamento, a la convivencia y al turismo mismo, no está mal. Yo no veo ninguna conducta inapropiada porque no llamó para beneficiarse él, sino para generar cosas en beneficios de al comunidad".

El cierre del GACH

Gandini también se refirió al final del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) , y consideró que hay que "rescatar el acercamiento que este triste momento de la pandemia ha generado de un modo positivo entre el sistema político y la comunidad científica".

"Quienes estábamos lejos (de la ciencia) nos ha impresionado muy positivamente la calidad de nuestros científicos", dijo el senador.

En cuanto a la finalización del grupo asesor como tal, afirmó: "Creo que se termina una etapa, y se abrirán otras. Me parece que empezó bien y termina bien".

"El GACH asumió desde el principio y el gobierno también, que es un grupo asesor y en su calidad de asesor siempre entendió que para tomar decisiones el sistema político debería valorar otras variables", agregó.

Gandini consideró que el GACH no fue permeable a la politización del tema, pese a que "el Frente Amplio intentó usarlo para llevar agua a su molino". Y apuntó que "cuando le tocó mirar al GACH para tomar decisiones donde gobierna, tomó decisiones diferentes. La Intendencia de Montevideo amplió los decks en los bares, amplió las flotas del transporte colectivo, no cerró el transporte colectivo, no le puso cinta a las plazas de deporte, a los juegos infantiles a Rambla como hizo el año pasado, fue tomando decisiones en función de la realidad".

Allanamientos nocturnos

"Tengo posición fijada desde hace mucho tiempo", dijo el senador, "creo que allanamientos nocturnos tiene que haber", agregó. El legislador dijo que analizarán "si queda algún espacio para poner una ley interpretativa para poderlos incorporar" sin realizar una reforma constitucional, "sino habrá que recorrer otros caminos", afirmó.