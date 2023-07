Hombre en situación de calle que murió en Melo "se negó rotundamente a ingresar a un refugio", dijo director departamental del Mides

“Nosotros actuamos bien, actuamos como deberíamos haber actuado”, apuntó Federico Pica.

El director departamental del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en Cerro Largo, Federico Pica, explicó este sábado a la tarde que la persona en situación de calle que murió durante la madrugada en Melo “se negó rotundamente” a ir a un refugio en varias oportunidades.

Un hombre de 43 años en situación de calle murió durante la madrugada de este sábado luego de haberse negado a ser trasladado a un refugio en la ciudad de Melo. El episodio ocurrió pasadas las 3:00 horas de la madrugada en una estación de servicio ubicada en Agustín de la Rosa y Herrera. La causa de la muerte fue diagnosticada como “consecuencia de hipotermia en intoxicación alcohólica”, según el comunicado policial al que accedió Telemundo. Esto se dio en el marco de una advertencia del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) por "bajas sensaciones térmicas" y heladas matinales para el fin de semana.

No obstante, en la tarde del sábado, el director departamental del Mides en Cerro Largo dijo que “no aventuraría a decir” que la muerte fue por hipotermia porque ellos todavía no tienen “elementos para decirlo”. “Sí podemos decir que era una persona que estaba en situación de calle y que tenía problemas de consumo de alcohol, y lo más probable que de otras sustancias”, dijo Pica en rueda de prensa.

En tanto, el jerarca remarcó que el hombre que murió ya en otras oportunidades se había negado a ser trasladado a un refugio, y que en la noche del viernes sucedió nuevamente lo mismo.

“Nosotros conocíamos su situación, y ya anteriormente se había negado a ir al refugio. Y ayer fue un funcionario a primeras horas, lo estuvimos buscando, localizamos dónde estaba, y él se negó a ir (al refugio). No obstante, a las horas fui yo personalmente a ver si lo podía persuadir de ir a un refugio: fui con la Policía y se documentó”, dijo Pica, y agregó: “Estuve hablando con él, y él se negó rotundamente a ingresar a un refugio. Esta persona estaba con otra persona. Ante el frío que hacía, fuimos a ver si los lográbamos persuadir de pasar la noche en el refugio y también alimentarse. Pero no podíamos obligarlo. Me firmó un documento en el que decía que se negaba a ir al refugio. Quedó todo además registrado con el sistema de cámaras que tiene el Ministerio del Interior”.

Así las cosas, el jerarca departamental del Mides afirmó que su oficina “actuó bien” y en base a los protocolos. “Nosotros actuamos bien, actuamos como deberíamos haber actuado”, apuntó. “Esta es una situación complicada, triste y lamentable. Mi preocupación es que nadie duerma en la calle. Ante la negativa rotunda de la persona, no podemos obligarla”, agregó.

En tanto, consultado sobre el estado de los refugios en el departamento, Pica respondió: “En los refugios hay lugares disponibles. La gente se puede arrimar tanto a la Policía como a funcionarios de la intendencia o las oficinas del Mides. En casos como el de ayer, nosotros salimos a buscar a las personas. Si nosotros detectamos casos, vamos”.