La pericia forense no permitió concluir la causa de muerte de la mujer debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo.

El hombre que permaneció durante un mes con el cadáver de su esposa en una casa de Villa Española fue declarado inimputable y deberá permanecer internado en el Hospital Vilardebó. La pericia forense no permitió concluir cuál fue la causa de muerte de la mujer debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo.

La pericia forense concluyó que el hombre padece una psicosis que imposibilita tener dimensión de sus actos.

El trabajo de la Fiscalía se vuelve particularmente complejo ya que al no poder contar con su declaración, dado su estado psiquiátrico, y que la pericia forense es incapaz de establecer la causa de muerte, no se puede asegurar si se trató o no de un caso de violencia doméstica.

Lo cierto es que los vecinos ya habían manifestado que el hombre era violento, llegando a amenazar los con golpearlos con un fierro. Además declaran que había fuertes discusiones en la pareja.

El caso

Según contaron fuentes de la investigación a Telemundo, el hecho ocurrió en una casa de Leopoldo Alas y Cirene. El dueño del apartamento que alquilaba la pareja le preguntó al hombre de 67 años dónde estaba su esposa, de 64, ya que hacía tiempo que no la veía. Allí el ahora indagado contó que la mujer había muerto, aunque no quiso precisar dónde estaba enterrado el cuerpo y se mostró errático en sus declaraciones.

El pasado lunes efectivos de la Policía acudieron al lugar y con permiso del dueño de casa ingresaron a la vivienda, donde hallaron a la mujer fallecida, en avanzado estado de descomposición, tapada por una sábana. Las ventanas del cuarto en el que se encontró el cuerpo estaban cubiertas con bolsas de nylon y la puerta del dormitorio tapada por muebles.

Consultado sobre cuándo había fallecido su mujer el hombre declaró ante la policía que fue el 7 de febrero.