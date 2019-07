Hoy a las 20:30 se emitirá la cadena nacional informativa sobre la campaña “Vivir sin miedo”

A la misma hora algunos colectivos sociales convocan a un "ruidazo" en distintos puntos de la ciudad.

Organizaciones de Derechos Humanos, colectivos sociales y organizaciones como la Federación de Estudiantes y el Pit-Cnt componen el movimiento No a la reforma, que se opone a la campaña Vivir sin miedo que impulsa el senador blanco Jorge Larrañaga.

Luego de un desencuentro con Presidencia sobre la fecha otorgada para la cadena, finalmente quedó fijada para las 20:30 de este martes. También la contracampaña tendrá su cadena el martes próximo.

La iniciativa de reforma constitucional se someterá a plebiscito en octubre y propone crear una guardia nacional militar, que se habiliten los allanamientos nocturnos, la reclusión permanente revisable y eliminar los beneficios liberatorios para quienes están cumpliendo penas.

Desde la iniciativa No a la reforma sostienen que incrementar el poder represivo del Estado y aumentar penas no soluciona los problemas de inseguridad y que, por el contrario, experiencias similares en la región han demostrado que este tipo de medidas no dan resultado, sino que aumentan la criminalidad.

A la misma hora de la cadena de este martes, el colectivo denominado Espacio Antirrepresivo convoca a una intervención simultánea en varios puntos de Montevideo con música, bocinas, cacerolas o cualquier elemento que haga ruido, como expresión de resistencia a la iniciativa de reforma. Cabe señalar que esta convocatoria no tiene el apoyo del grupo de organizaciones que promueven la iniciativa de No a la reforma.