Hoy el Plenario del FA aprobará a Graciela Villar como candidata a vice, a pesar de las diferencias en su designación

El presidente de la coalición de izquierda habló con Telemundo previo al inicio del plenario.

El Plenario del FA está conformado por 85 representantes de grupos políticos, 41 de la coordinadora de Montevideo, 41 de las coordinadoras del interior, 3 representantes de comités y coordinadoras del exterior, los 4 vicepresidentes y el presidente.

Las declaraciones de Javier Miranda, previo al inicio del Plenario:

El Plenario llega luego de un proceso político que no arrancó el 30 de junio, es un proceso que en el caso del FA se viene construyendo desde diciembre de 2017 y culmina hoy la etapa de un proceso con la proclamación de la fórmula que el FA presentará para las elecciones de octubre.

No habría ningún aspecto negativo en el sentido de que algún delegado no lo quiera aprobar, es democracia. Pero no lo creo. Vamos a ver.

En el FA no hay un líder que arrasa en una elección y decide. Todo se hace con diálogo político. Lo que hizo Martínez luego de ganar fue comenzar las rondas políticas de diálogo para consolidar quién lo iba a acompañar en la fórmula.

Los procesos políticos a veces implican dolores y hay que asumirlo.