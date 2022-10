"Hoy la gente se jubila y después hace alguna changa en negro": Mieres explicó cómo funciona la "compatibilidad de trabajo con jubilación"

“Hace dos años que estoy esperando que la oposición diga cuál es su propuesta de reforma", dijo el ministro sobre las críticas del Frente Amplio.

“El derecho a seguir trabajando es independiente al derecho de estar jubilado por lo que generó como causal jubilatoria”. Con esas palabras, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, resumió el espíritu de una de las modificaciones que introduce el proyecto de ley de reforma de la seguridad social: la posibilidad de trabajar pese a estar jubilado.

En ese sentido, Mieres señaló que “hoy es muy común, lamentablemente, que la gente se jubila y después hace alguna changa en negro porque no puede y está prohibido, porque le sacan la jubilación: “Eso es lo que queremos eliminar”, dijo. Aunque “hoy en día algunos pueden hacer esto, son aquellos que aportan a dos cajas distintas”. “Por ejemplo, si un profesional aporta a la Caja de Profesionales y tiene un trabajo como dependiente, ese puede jubilarse como profesional y seguir como dependiente, o viceversa”, indicó el ministro.

El objetivo del cambio es, entonces, universalizar la posibilidad de trabajar y jubilarse, teniendo en cuenta que, a juicio del gobierno y del ministro Mieres, “la gente no pasa de un día para el otro de estar capacitada totalmente a no tener ninguna capacidad de trabajar”.

“Es un tema que en el Uruguay ha sido muy drástico, que ahora es todo o nada, o sigo trabajando totalmente o me voy. Y eso no está en línea con lo que uno siente desde el punto de vista mental y físico. La gente no pasa de un día para el otro de estar capacitada totalmente a no tener ninguna capacidad de trabajar”, afirmó Mieres.

¿Quiénes pueden acceder a este sistema? ¿Cómo funciona?

De forma llama, lo que implica la reforma es, en palabras de Mieres, la “posibilidad de compatibilizar trabajo con jubilación”.

“Lo que se ofrece es que una persona pueda, si tiene dos trabajos, seguir trabajando en uno de ellos y jubilarse del otro. O si tiene un trabajo, y acuerda con el empleador, puede bajar horario, tiempo de trabajo, y seguir trabajando y pagando aportes, y cobrando el sueldo por la parte del tiempo que va a seguir trabajando, y ampararse a la jubilación por el resto”, explicó el ministro.

En el marco del proyecto que presentó el gobierno y que ya está a estudio del Parlamento, este cambio “es el único cambio que hoy tiene la gente de cincuenta o más años”. “El día que se apruebe la ley, ese derecho lo va a tener todo el mundo inmediatamente”, dijo Mieres sobre la puesta en marcha de esta posibilidad.

Entre algunas condiciones que deberán respetarse, el ministro explicó que las personas que accedan a esta posibilidad “no se pueden jubilar de un trabajo y al tiempo volver al mismo trabajo, porque ahí ya computaron sus años y por esos años ya está jubilado”. “En general, todo el que tiene multiempleo puede resolver esta manera una continuidad. O puede después conseguir un trabajo distinto y volver al mundo activo”, explicó Mieres, y agregó: “El salario se cobra y se aporta. Cuando se jubile de ese otro trabajo, se le reajusta en función de los aportes generados. La jubilación no se toca”.

Respuesta a las críticas del Frente Amplio y sindicatos

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, consideró en los últimos días que su partido, a nivel parlamentario, no acompañará el proyecto "en general", pero sí votará "buena parte del articulado". Desde el Pit-Cnt, en tanto, adelantaron que presentarán una "propuesta" sobre seguridad social, con el argumento de que, a su juicio, "hay otra reforma posible, gravando más a quien tiene más".

Entre los cuestionamientos, tanto del FA como de los sindicatos, afirman ser contrarios al aumento de la edad jubilatoria, critican el avance del sistema de las AFAPs y afirman que habrá disminución en las jubilaciones.

Sobre ese último punto, Mieres fue categórico. “No es verdad, y lo digo con firmeza, que esta reforma rebaje las jubilaciones”,

“En virtud del pilar cero que se incorporó, las jubilaciones más chicas, del 50% para abajo, pueden llegar a tener incrementos, pueden ganar más de lo que se gana por régimen actual”, dijo el ministro, y agregó: “Porque hay un subsidio acordado y establecido como novedoso que ayuda a que una persona con un cierto haber jubilatorio se le incorpora un componente adicional y entonces es probable, no digo que seguro, en muchos casos de las jubilaciones más bajas vamos a tener una mejora. Eso va a ocurrir cuando el sistema esté completamente establecido. No hablamos de cantidades enormes, pero sí de mejoras”.

Y respondiendo directamente al Frente Amplio, Mieres recordó que “Mujica dijo mucho antes” que el actual gobierno que “íbamos a tener que acostumbrarnos a trabajar más”. “Y esa es la realidad porque nosotros vivimos cada vez más, y la sostenibilidad del sistema implica esto”, agregó.

“Hace dos años que estoy esperando que la oposición diga cuál es su propuesta de reforma. Porque lo único que escucho son críticas a nuestra propuesta. Lo que uno esperaba de un partido que gobernó quince años, y que pretende volver a gobernar, es que nos diga qué quiere hacer, porque el Frente Amplio ha reconocido que hay necesidad. Hicimos esto consultando a un pueblo, nunca hubo tantas consultas para una ley como con esa de la seguridad social. Más diálogo y participación que esta, imposible”, concluyó Mieres.