"Hoy no podemos decir si es viable o no técnicamente", dijo el ministro de Ambiente sobre el proyecto de isla artificial

Peña aseguró que "en el lugar que se vaya a realizar, necesita autorización del Ministerio de Ambiente".

Este viernes, Telemundo consultó al ministro de Ambiente sobre cómo ve el proyecto privado para construir una isla artificial en el río de la Plata, conectada a la rambla a la altura de Punta Gorda, y si desde su cartera están a favor o en contra.

“El Ministerio de Ambiente todavía no tiene el proyecto. Parece ser una idea con gente a favor y gente en contra. Si es que hay un proyecto, el ministerio lo recibirá y lo analizará desde la evaluación de impacto ambiental. Ahí se verá si es posible o no es posible”, dijo Peña, y agregó que una vez reciban un proyecto, se analizará como se analizan o se han analizado las propuesta de canteras de extracción de piedra hasta el megaproyecto de UPM 2.

Consultado sobre qué piensa de la postura de la Intendencia de Montevideo (IM), que rechazó el proyecto por considerar que "es perjudicial" para el Centro y la Ciudad Vieja de Montevideo, Peña dijo que prefiere opinar como ministro de Ambiente cuando “tenga toda la información”. “Hoy no podemos decir si es viable o no técnicamente. No quiero contaminar la decisión técnica con opiniones personales”, agregó.

Luego del rechazo de la comuna capitalina a avanzar en el proyecto, surgieron propuestas para instalarlo en otros lugares, como el departamento de Canelones. En ese sentido, Peña apuntó: “En el lugar que se vaya a realizar, necesita autorización del Ministerio de Ambiente. Así que lo primero es analizar la viabilidad desde el punto de vista ambiental, los posibles impactos y mitigaciones. La localización es importante porque los efectos son distintos”.

Este viernes, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, opinó por primera vez sobre el proyecto, y dijo que "operaría como agujero negro para Montevideo". En el mismo sentido se manifestó la Sociedad de Arquitectos del Uruguay (SAU), que dijo el jueves en un comunicado que "no representaría una innovación" sino una "copia de un modelo que se transfiere desde otros países con realidades muy diferentes".

Desde el gobierno nacional, en tanto, el secretario de la Presidencia consideró que la decisión de la IM fue "más política que técnica". Y el ministro de Transporte, por su parte, afirmó que "Uruguay no puede darse el lujo de negarse tan rápido" a un proyecto como este.