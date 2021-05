Hoy se conmemora la 26º Marcha del Silencio; estas son las actividades virtuales y presenciales

Así se ve 18 de Julio a la altura de la Plaza Cagancha este jueves, cuando se conmemora una nueva edición de la Marcha del Silencio. Por segundo año consecutivo la iniciativa se realizará de manera virtual debido a la pandemia

Así se ve 18 de Julio a la altura de la Plaza Cagancha este jueves, cuando se conmemora una nueva edición de la Marcha del Silencio. Por segundo año consecutivo la iniciativa se realizará de manera virtual debido a la pandemia

Posted by Telemundo on Thursday, May 20, 2021