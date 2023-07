Hubo discrepancias en el Codicen sobre cómo se comunicaron cambios en las vacaciones; consejero pidió licencia y evalúa no seguir en el cargo

El hecho que primero se informara que se procedería a completar los días con virtualidad y luego se diera marcha atrás en el anuncio generó malestar en Juan Gabito.

Hubo discrepancias en la interna del Consejo Directivo Central (Codicen) sobre la comunicación del adelantamiento de las vacaciones, según reconoció el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva.

El hecho que primero se informara que se procedería a completar los días con virtualidad y luego se diera marcha atrás en el anuncio generó malestar del parte del consejero Juan Gabito, que pidió licencia tras el episodio.

El día antes que finalmente se anunciara por parte de la Anep que se adelantaban y extendían a dos semanas las vacaciones de invierno en Primaria, la comunicación de esa institución había sido que probablemente se apelara a la virtualidad y se llegara a tres semanas, el vocero en ese momento fue Gabito, ya que Silva se encontraba de viaje.

Pero finalmente se dio marcha atrás en lo anuncia por el consejero y, según publicó El Observador, eso fue interpretado por este como una desautorización, lo que lo llevó a pedir licencia, que está en curso desde entonces, e incluso evalúe no seguir en el cargo.

Consultado al respecto, Silva reconoció que el hecho de que estuviera de viaje puede haber entorpecido la comunicación, pero que en ningún momento se desautorizó a Gabito, sino que hubo un cambio en la evaluación realizada.

"Creo que acá no hubo desautorización, yo lo que conozco, lo conozco por la prensa. A mí no se me ha dicho absolutamente nada. Lo conversaremos llegado el momento. Pero reitero,, no considero que esa situación se haya dado", sostuvo el presidente de la Anep. De todos modos, señaló que planea hablar personalmente con Gabito para resolver el tema.