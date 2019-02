Ignacio Bartesaghi: “probablemente Uruguay va a terminar reconociendo a Guaidó”

El especialista en Relaciones Internacionales analizó la situación de Uruguay respecto al conflicto en Venezuela.

El análisis de Ignacio Bartesaghi:

Lo más relevante es el cambio de posición de dejar de ser neutral, esto nos acerca más a la posición de 2017 -por eso no ha habido mucha coherencia diplomática en estos últimos años- cuando Uruguay aplicó la cláusula democrática en el marco del protocolo de Ushuaia del Mercosur y allí reconoció que Maduro quebró con el orden democrático. Entonces no es bueno reconocer las elecciones de mayo 2018 y no fue bueno participar en la asunción de Maduro en 2019.