IM afirma que Adeom incumple acuerdo alcanzado en Dinatra: municipales no realizan inhumaciones y cremaciones en cementerios

El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, recibió este martes en la comuna capitalina a representantes de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom). El encuentro comenzó pasadas las 11:00 y terminó sobre las 13:00 horas.

La reunión se centró en ahondar en todos los temas que se planten como reivindicaciones por parte del sindicato. En este sentido, el foco estuvo puesto en los sectores de limpieza y de servicio fúnebre.

En el caso de servicio fúnebre y Necrópolis, el director de Gestión Humana de la Intendencia de Montevideo, Eduardo Brenta, dijo que el sindicato no cumplió con lo pautado en la Dinatra de levantar todas las medidas de paro.

“Estamos fortaleciendo el área de servicio fúnebre y Necrópolis, donde se han comprado elevadores nuevos y se ha capacitado a los trabajadores.

A nuestro entender, hubo interpretaciones distintas sobre lo que iba a suceder en cuanto a medidas sindicales en el sector fúnebre. Entendimos que el acuerdo alcanzado en la Dinatra el pasado viernes implicada el levantamiento de todas las medidas, pero eso no se produjo. Se levantaron las medidas en servicio fúnebre, pero no las que se estaban llevando adelante en los cementerios, que tienen que ver con inhumaciones y cremaciones: dos acciones que no se están llevando adelante.

El sindicato dijo que lo iba a evaluar. Nosotros ya planteamos que entendíamos necesario el levantamiento de las medidas para la negociación.

Nos hicieron un planteo sobre el descuento por las medidas de huelga atípica. Pero hemos entendido que cuando se dejan de realizar taras, hay que descontar el porcentaje correspondiente de las tareas que no se realizan. El Ministerio de Trabajo nos pidió que no aplicáramos ese decreto mientras se desarrollara la negociación; como nosotros cumplimos, nos parece bueno que Adeom cumpla con lo que le toca”.