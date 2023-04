IM ratificó "la firme decisión de continuar" con las jineteadas tras reclamo de animalistas por muerte de un caballo

Pablo Barletta recordó que las jineteadas están amparadas por ley y son deporte nacional.

La Intendencia de Montevideo ratificó este miércoles que se seguirán realizando las jineteadas en la criolla del Prado, luego de que colectivos animalistas reclamaran la suspensión por la muerte de un caballo en el primer día de competencia.

"(Tenemos) la firme decisión de continuar con esta actividad. Es una actividad legal en todo el país y estamos orgullosos de ser el evento de jineteadas con más cuidados", declaró a la prensa Pablo Barletta, gerente de eventos de la comuna capitalina.

La Plataforma Animalista anunció que se manifestará en la puerta de la Rural del Prado este miércoles a las 19:00 horas. "Tenemos máximo respeto por el derecho de estas organizaciones en expresarse, si lo hacen en el marco de la ley y sin atropellos", comentó el jerarca municipal.

Barletta recordó que las jineteadas están amparadas por una ley aprobada por unanimidad en el Parlamento en 2004. Además, en esa norma se las declaró deporte nacional.

"Se hacen jineteadas en todos los departamentos. Acá es donde se hace con más cuidados fruto de muchos años de trabajo y un plan de mejora continua. Estamos en diálogo con los ambientalistas (animalistas) que tienen propuestas y tenemos un observatorio abierto para que las organizaciones que quieran puedan pasar a la parte de atrás para ver cómo están los caballos y cuáles son las medidas que tomamos. Este año, por ejemplo, hay 25 estudiantes de Veterinaria de Udelar que van todos los días a ver el trabajo de los profesionales", relató.

Consultado por Telemundo sobre el reclamo del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) por la no realización de un trámite obligatorio, Barletta respondió: "En efecto. Hay un requisito formal electrónico que se demoró en contestar. Ya se superó ese escollo técnico. No teníamos los elementos para llenar esa formalidad electrónica. Sí se había enviado, no de forma electrónica".