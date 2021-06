IM sumará fosas en el Cementerio del Norte ante el aumento de fallecidos con Covid-19

Adeom dice que el trabajo aumentó "exponencialmente" en este cementerio, por lo que pide más personal.

La Intendencia de Montevideo dispuso que se construyan más fosas en el Cementerio del Norte ante el aumento de las muertes por Covid-19. Se trata de una medida de contingencia y los arquitectos de la Dirección General de Desarrollo Urbano irán al predio este jueves para evaluar cuántas fosas se pueden construir y de qué forma, según informó El Observador.

La secretaria general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), Valeria Ripoll, dijo a Telemundo que la administración de la intendenta Carolina Cosse debería incrementar el personal del Cementerio del Norte, además de construir más fosas.

En este cementerio se cumplen todos los servicios fúnebres y es donde está el complejo crematorio.

Ripoll contó que en abril Adeom planteó a la comuna que en el Cementerio del Norte había aumentado "exponencialmente" el trabajo. "Los compañeros están absolutamente sobrecargados. Ya eran pocos funcionarios y al día de hoy, entre cuarentenas y casos positivos, porque no escapamos a la realidad general, hay tareas que no se pueden hacer", dijo. En esa lista incluyó el desalojo de los tubulares, que es la "generación de espacio" cuando los restos guardados allí no son reclamados por los familiares.

Según la dirigente sindical, la Intendencia de Montevideo prevé construir mil fosas a raíz de la emergencia sanitaria por Covid-19. "Si los números aumentaran, vamos a tener que estar evaluando otras posibilidades que ya se han manejado", advirtió.

El Observador informó que en épocas normales se realizan entre 25 y 30 sepelios diarios en el Cementerio del Norte, pero en las últimas semanas la cifra oscila entre 37 y 50.