IMM comenzó vacunación anticovid en ferias vecinales: hoy se suministrarán primeras 400 dosis de Pfizer

La Intendencia de Montevideo comenzó este jueves la campaña de vacunación anticovid en ferias barriales del departamento. La primera parada fue en la feria de Piedras Blancas, donde a partir de la hora 9:30 se comenzaron a suministrar en la jornada las primeras 400 dosis de Pfizer a mayores de edad.

El recorrido continuará en los próximos días en otros puestos de la capital que la comuna anunciará con antelación. En ellos se suministrarán la primera, segunda o tercera dosis a quienes lo deseen, siempre y cuando hayan llegado antes de que se agote la cantidad diaria de vacunas prevista por la intendencia para cada día, que rondará las 300 dosis.

La campaña de vacunación en ferias se hizo en coordinación con el Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes. Como en el resto de los puestos de inoculación, habrá una sección reservada para la espera posterior a recibir la vacuna, monitoreada por personal de la salud.

En el primer día de actuación, a la directora de Salud de la Intendencia de Montevideo, Virginia Cardozo, le "llamó la atención" la cantidad de gente mayor y de personas con dificultad para desplazarse que concurrieron hasta los vacunatorios.

De todos modos, la doctora llamó a tener en cuenta distintos factores por los que algunas personas recién están recibiendo la primera dosis. Por ejemplo, en la periferia se registraron casos de personas que no pueden acceder a la web, que no tienen celular o que deben hacerse cargo de sus familias y no tienen con quién dejar a sus hijos cuando tienen turno.

"Desde un lugar del Estado, del desarrollo de la política pública en salud, lo primero que tenemos que preguntarnos es nuestra responsabilidad, cómo hacemos para que la gente tenga el acceso más fácil posible", valoró Cardozo.

"Iremos trabajando, aprendiendo y recorriendo distintos caminos para llegar a la gente con la vacuna", dijo, e insistió: "Los vacunadores y vacunadoras (...) tienen un bagaje, una cancha, en esto de ir a vacunar a los barrios, que realmente se organiza de forma muy fluida".

Sin embargo, estos comercios barriales suponen algunas dificultades logísticas. "Las ferias tienen sus complicaciones, tienen una dinámica complicada, por lo tanto requiere estudiar bien el punto exacto donde poder parar", precisó.