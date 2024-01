IMM envió a la Junta un proyecto de decreto para exonerar del impuesto a los espectáculos públicos al show de Roger Waters

El espectáculo tuvo lugar el 17 de noviembre y fue organizado por la firma Tecnoking S.A, que pidió la exoneración del impuesto.

La Intendencia de Montevideo (IMM) envió a la Junta Departamental "un proyecto de decreto para exonerar del pago del 100% del impuesto que grava a los espectáculos públicos a la presentación del artista británico Roger Waters".

El show tuvo lugar el 17 de noviembre de 2023 en el Estadio Centenario y fue organizado por la firma Tecnoking S.A, que pidió la exoneración del impuesto. Según el decreto publicado por la IMM, el Departamento de Cultura no manifestó "inconveniente en que se acceda a la exoneración solicitada".

El espectáculo del artista estuvo envuelto en una polémica por la postura de Waters sobre el conflicto en Medio Oriente entre Israel y Hamás. El fundador de la mítica banda Pink Floyd respaldó al pueblo palestino y condenó las acciones del gobierno de Israel.

Ante esto, varios hoteles de Montevideo se negaron a alojar al británico. "Me han cerrado la ciudad de Montevideo, no tengo ningún lugar donde parar. Tengo que volar allí directamente el día del show, el viernes 17. Y yo tenía una cita para cenar el 16 con José Mujica, el expresidente de Uruguay, que es amigo mío. Y no puedo ir, no puedo tener mi cena con Mujica porque el lobby israelí y lo que sea que se llamen a sí mismos me han cancelado", manifestó en su momento al medio argentino Página 12.

El show de Waters fue declarado de interés cultural por la Intendencia de Montevideo, pero ante los dichos del artista, dos ediles del Partido Nacional reclamaron que la intendencia anulara la declaración. Sin embargo, la intendenta Carolina Cosse dijo que era "imposible" retirar ese reconocimiento.