Imputados por el crimen de Luciana Bentancur se negaron a participar en la reconstrucción de la escena

Los cuatro imputados por el asesinato de Luciana Bentancur se ausentaron este viernes de la reconstrucción del crimen en Castellanos, Canelones. Esta era una etapa más de la investigación a cargo de la fiscal departamental Alicia Schiappacasse, que está al frente del caso.

La instancia estaba prevista desde hacía días, pero recién sobre la hora tres de los imputados avisaron que no participarían. Un cuarto presunto asesino está internado en el Hospital Vilardebó y su abogada defensora había adelantado que no participaría en la reconstrucción de los hechos porque estaba a la espera de un informe judicial, que determinará si es imputable o no.

En la noche del 4 de setiembre del 2019, dos hombres ingresaron a su casa entre las 20.30 y las 21:30 hrs y asesinaron a Bentancur de 49 puñadas con un cuchillo. La apuñalaron en el pecho, manos, antebrazo y espalda.

"En ningún momento nos dijeron", comentó a la prensa Schiappacasse cuando esta mañana se iba del lugar donde estaba prevista la reconstrucción del homicidio. "Seguramente en estos días ya presentemos la demanda acusatoria contra los cuatro", afirmó, y subrayó que irán a juicio oral.

La fiscal explicó que de los cuatro imputados, solo tres han hablado sobre el caso. "El cuarto es el que no habla, el que no admite ni siquiera su participación en el hecho. Ni su autoría ni su coautoría; no estuvo nunca, según él", indicó la fiscal.

Schiappacasse explicó que los imputados se negaron a participar porque serían reconocidos en Castellanos, y no querían. Su participación no era obligatoria.

El padre de la víctima, Ricardo Bentancur, lamentó el crimen y las repercusiones que ha tenido en el entorno de la dentista. "Una familia destrozada, se nos cortó la vida", señaló desde Castellanos, emocionado.

"Esperamos resultados, la familia quiere justicia. Aclaro que confío en la gente que está trabajando, no así en el Código del Proceso, que es el código de los delincuentes. Dos años, dos meses, 15 días, y seguimos esperando justicia", sostuvo.

La familia de Bentancur ya había denunciado irregularidades en la investigación del crimen.