Imputaron por homicidio culposo al conductor de 70 años que atropelló y mató a una adolescente de 13 años

Se le retiró la licencia y no podrá conducir.

El hombre de 70 años que este sábado atropelló y mató a una adolescente de 13 años que intentaba cruzar la ruta 8 a la altura de Barros Blancos (Canelones) fue imputado este lunes, informaron desde la Jefatura de Policía canaria.

La investigación contra el hombre fue formalizada por la presunta comisión de un delito de homicidio culposo, es decir, por causar la muerte de forma accidental o involuntaria.

La Justicia accedió al pedido de Fiscalía de imponerle medidas cautelares por 60 días, pero no habrá privación de libertad. Según supo Telemundo, deberá fijar domicilio, presentarse ante la seccional policial y no podrá salir del país sin autorización previa. Además, se le incautó la libreta de conducir y no podrá manejar.

El hecho ocurrió sobre las 18:50 del sábado en el kilómetro 26 de la ruta 8. La adolescente J.N.O.F. murió al ser embestida junto a una amiga de 14 años por una camioneta Corsa Wagon.

El vehículo siguió por unos segundos hasta que se frenó a 200 metros del hecho atravesado sobre el cantero central. El conductor tenía libreta de conducir vigente y la espirometría resultó negativa.

La otra adolescente, de iniciales A.M.C. resultó con traumatismo varios y este martes continúa hospitalizada.

El caso está en manos de la fiscal Castelar de Pando.