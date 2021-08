INAU incrementará asistencia al programa "Familias Amigas", que da hospedaje y contención a menores asistidos por el organismo

Actualmente las familias reciben una asignación mensual de 2 BPC, pero Abdala explicó que quienes se anoten a partir de ahora recibirán un monto de 3 BPC.

El directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) autorizó el aumento de las asistencias destinadas a las personas que a partir de ahora se inscriban al programa "Familias Amigas".

Este es un plan en el que actualmente participan una 1.000 familias e implica darle hospedaje y contención a menores que están siendo asistidos por el INAU en tanto su situación no se resuelva. El presidente del INAU, Pablo Abdala, contó que en los últimos 12 meses se inscribieron al programa cerca de 180 nuevas "familias amigas".

Actualmente las familias reciben una asignación mensual de 2 BPC, pero Abdala explicó que quienes se anoten a partir de ahora recibirán un monto de 3 BPC. Además el INAU resolvió que un 30% de las familias ya anotadas en el programa empiecen a cobrar 3 BPC. En este último caso el incremento será gradual y se resolverá en función de las características de las familias y las eventuales dificultades que puedan tener los niños.

El dinero para solventar el aumento provendrá del refuerzo económico que se dispuso en el Presupuesto. Abdala explicó que se llevará adelante sin importar la cantidad de personas que se anoten al programa.

El presidente del INAU dijo que "el gran objetivo” de la institución es que haya más niños viviendo con familias y menos en centros 24 horas del organismo. Este camino “en realidad implica fortalecer las asistencias a esas familias para darles más certezas en cuanto a las posibilidades de su manutención”, afirmó.

Abdala acotó que las autoridades creen que "esto es lo mejor en la perspectiva del desarrollo integral de los niños”, si bien en los centros del INAU están cubiertas sus necesidades –alimentación, asistencia médica y educación– y reciben afecto.

“Las familias (...) son el mejor sistema de protección porque sin duda es la respuesta más integral desde el punto de vista del desarrollo humano y de acompañamiento de cualquier ser humano en un momento tan importante de sus vidas como es el crecimiento personal y el desarrollo individual”, valoró.

¿Cómo trabaja el INAU con los niños en situación de calle?

Abdala precisó que decir que un menor "está en situación de calle" no necesariamente implica que ese niño o adolescente vive o duerme en la vía pública. “No quiere decir que no tengan casa, que no tengan familia o eventualmente no tengan referentes efectivos”, dijo.

El abogado aseguró que el INAU procura volver a vincular a los niños y adolescentes con sus referentes parentales. Cuando eso no es posible, se los vincula con los centros del INAU o del programa Calles, que tiene ocho convenios con asociaciones de la sociedad civil que atienden estas situaciones.

“El propósito, que no es de ahora, es de hace mucho tiempo, es que ningún niño permanezca en la calle ni un minuto más después de que eventualmente se constata que está en esa condición porque está deambulando o acompañando a un adulto”, expresó.

Abdala contó que desde que se puso en marcha el Plan Invierno, se detectaron 108 casos de menores en situación de calle acompañando a un adulto. Esta cifra solo contempla los casos detectados hasta el 31 de julio inclusive.