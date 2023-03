INAU presentó una denuncia contra una profesora que habría besado a un adolescente de 16 años en Rocha

Según su relato, lo llevó a tomar un helado, luego lo trasladó al INAU -el joven vive en un hogar- y ahí lo habría besado.

El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) presentó una denuncia contra una profesora que habría besado a un adolescente de 16 años, informó Telenoche y confirmó Telemundo con el presidente del organismo, Pablo Abdala.

"El INAU presentó una denuncia en el departamento de Rocha ante la comisaría de Violencia Doméstica y de Género", dijo Abdala a Telemundo.

El menor estudia en la UTU de Rocha y está en el hogar de amparo del INAU. "Los equipos lo encontraban raro y eso era inhabitual en él", expresó Abdala.

En ese sentido, comentó que desarrollaron "una estrategia de diálogo" y allí el adolescente "volcó" toda la información. Contó que salió del centro educativo y en ese momento se encontró con la profesora que iba en su auto. Según su relato, lo llevó a tomar un helado, luego lo trasladó al INAU y ahí lo habría besado.

El jerarca indicó que la Justicia está interviniendo en el caso y haciendo todas las indagaciones. Además, aseguró que no hay antecedentes de situaciones similares vividas por el menor ni tampoco vinculadas a la profesora. "No son situaciones frecuentes, no es habitual que pase eso con docentes", agregó.

"Las situaciones de abuso o violencia hacia los niños suelen acontecer en el ámbito del hogar y están referidas a referentes adultos vinculados con ellos", apuntó Abdala.