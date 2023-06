INAU sumará inspectores para controlar el trabajo infantil y hará una encuesta para relevar el fenómeno; últimos datos son de 2009

“En Uruguay tenemos una situación razonablemente satisfactoria en cuanto a que no tenemos un problema estructural o endémico", dijo al respecto el presidente del INAU.

El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social llevarán adelante una encuesta para actualizar las cifras y mapear la situación del trabajo infantil y adolescente en el país. Así lo adelantó este martes el presidente del INAU, Pablo Abdala.

“En los próximos días estaremos anunciando una encuesta con el Instituto Nacional de Estadísticas con el apoyo y el co-financiamiento de Unicef y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para realizar un estudio y una medición a los efectos de determinar el alcance de esta situación”, dijo Abdala, y aclaró que Uruguay no tiene cifras actualizadas sobre el tema desde 2009.

En la encuesta de ese año se constataron “60.000 situaciones, pero no necesariamente ilegales", apuntó Abdala, y explicó que podía tratarse, por ejemplo, de adolescentes trabajando bajo el régimen permitido y regulado. “Ese es el único dato conocido, pero lejano, por eso hemos resuelto ese estudio que se hará una vez culminado el censo”, agregó.

Sí hay, no obstante, algunas cifras que se manejan a nivel internacional. “Naciones Unidas estima que en todo el mundo hay 160 millones de niños trabajando y adolescentes haciéndolo en condiciones ilegales, y eso se acentúa en países pobres, donde uno de cada cuatro niños trabaja de forma ilegal. El objetivo de la agenda 2030 es erradicar el trabajo infantil”, dijo Abdala.

Las inspecciones sobre el trabajo infantil en Uruguay

Pese a que no hay números recientes, el presidente del INAU consideró que “en Uruguay tenemos una situación razonablemente satisfactoria en cuanto a que no tenemos un problema estructural o endémico, una situación de ilegalidad extendida donde tengamos niños que a gran escala están siendo explotados como consecuencia del trabajo infantil. Esa no es la realidad del país. La propia OIT y Unicef lo reconocen”, dijo.

“No quiere decir eso que no ocurran situaciones específicas, y de pronto con más frecuencia de las que desearíamos, en cuanto a situaciones de niños trabajando en condiciones ilegales. O de adolescentes que ya están por encima de los 15 años, pero que están en la informalidad, o no han gestionado el permiso correspondiente ante el INAU o no están en el régimen especial que existe”, apuntó.

Para controlar estas situaciones el INAU despliega acciones en conjunto con la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social. “La inspección actúa en base a denuncias, pero también por su cuenta. En 2022 fueron unas 2.100, y en 2021 hubo unas 1.600, algo que muestra una mejora. Intervenimos en 38 denuncias, que en algunos casos derivaron en sanciones y en otros en asesoramiento, como puede ser un niño que trabaja en un almacén familiar”, apuntó Abdala, y explicó que “además de las condiciones y modalidad, también se inspecciona teniendo en cuenta la lista de actividades peligrosas hecha por INAU, como la industria química, los residuos o el alcohol”.

Actualmente, para controlar e inspeccionar estas situaciones hay siete inspectores, pero la situación se está “reforzando”. “En los próximos 30-60 días se estarán incorporando cinco inspectores más por concurso. Se hacen esfuerzos en el sentido de avanzar en cuanto a mejorar la respuesta”, agregó Abdala.