Inauguraron la ciclovía “Jorge Batlle” en Flores

Inauguraron una ciclovía con el nombre “Jorge Batlle”. A casi un año del fallecimiento del expresidente, resulta ser el primer homenaje.

En el acto participaron los senadores José Amorín y Germán Coutinho, los diputados Tabaré Viera y Conrado Rodríguez, el secretario general del partido Adrián Peña así como el intendente blanco de Flores Fernando Echeverría y el diputado frenteamplista Federico Ruiz.

El diputado Tabaré Viera consideró lo siguiente sobre Batlle:

“Un hombre capaz y brillante. Con una visión siempre de futuro”.

Por su parte, el senador José Amorín Batlle dijo:

“Cuando unos decían ‘hay que hacer default, no hay que pagar la deuda’, Jorge nos decía: ‘el problema es que ellos creen que somos un paisito y somos un gran país que ha honrado obligaciones siempre’”.

Además de los reconocimientos, dirigentes colorados diferenciaron estilos de conducción y gobierno con el Frente Amplio.

“El Frente Amplio se nutrió mucho del Partido Colorado. Se quedó con muchas banderas de gente que no tenía más esperanzas y vio un sueño en el Frente Amplio. Ese sueño no está más, no hay un proyecto, un sueño que proponga el Gobierno”, apuntó Germán Coutinho.