Incendio con pérdidas totales en una inmobiliaria y dos locales en José Ignacio

Los locales, que estaban construidos en madera, no tenían seguro.

Un voraz incendio consumió tres locales en José Ignacio en la mañana de este viernes. Aún no se determinó cómo se inició el fuego, pero se sabe que el inicio fue en el local de la inmobiliaria que funcionaba allí. Las pérdidas fueron totales.

Vecinos de casas linderas se autoevacuaron y colaboraron para apagar el fuego, que tras la llegada de Bomberos llevó varias horas.

Sobre el mediodía, tras seis horas de trabajo, los efectivos lograron apagarlo por completo.

Ahora investigan si fue una falla eléctrica lo que causó el incendio.

El dueño de la inmobiliaria, Ignacio Ruibal, relató que otro vecino lo llamó para avisarle que se había iniciado un incendio y cuando llegó el fuego ya estaba fuera de control:

"Fueron pérdidas totales, lamentablemente no quedó nada, nada en pie. A las 5:30 me llamó un vecino y me dijo que había un fueguito al lado de mi oficina. Llegué 5:45 y ya las llamas eran terribles. Había un camioncito de Bomberos trabajando. En dos horas y media ardió todo. Aparentemente habría sido un cortocircuito, pero no se sabe aún, están haciendo pericias. Pero con esta seca también un pucho de un cigarro te puede prender fuego una hoja y lamentablemente empieza algo".