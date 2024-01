Incendio fatal en Euskalerría: vecinos denunciaron que los extintores no funcionaban y la manguera del edificio no tenía agua

Aseguraron que es una decisión de la administración por motivos económicos.

Vecinos de la mujer que murió al incendiarse su apartamento en Eusakalerría 70 denunciaron que los extintores no funcionaban y la manguera del palier no tenía agua. Aseguraron que es una decisión de la administración por motivos económicos.

Un incendio se desató este miércoles en un apartamento en el barrio Malvín Norte. Una mujer que vivía sola y estaba en silla de rueda murió en el lugar. Algunos vecinos intentaron sacarla, pero no lo lograron.

"Se prendió fuego el apartamento y había una señora que estaba empotrada en una cama. Los bomberitos no andaban, las mangueras no funcionaban", lamentó en entrevista con Telemundo uno de los vecinos.

Señalaron que denunciaron la situación a la administración, que les confirmó que las mangueras no reciben agua. Según una de las vecinas, les dijeron que hace 20 años no hay agua en las mangueras, sin embargo, ella lo desmintió.

"Yo vivo acá hace 20 años y en su momento sí hubo agua. Nunca las necesitamos, pero sí hubo agua", dijo. "Agua no había, habilitación de bomberos no hay y se perdió una vida", enfatizó.

"Dos (de los bomberos) no funcionaban. Le sacabas los precintos y no funcionaban. Las mangueras era un triunfo para que se llenen porque no tenía fuerza el caño, la caída", expresó uno de los vecinos. "Antes teníamos los tanques con agua pero ahora viene de la bomba", detalló.

"Algo importante es que la administración nos dijo que era un tema económico por el cual no se puede solucionar el suministro del agua a las mangueras que están en los entrepisos, a lo cual no sé por qué, esto no es tan difícil, se baja un caño y se da agua al palier", aseveró una vecina.