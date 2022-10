Incidentes en Boston River vs. Peñarol: un barra le pidió a otro que tenía un arma que asesinara al guardia durante el partido, dijo fiscal

"Son dos personas y una de ellas le dice a la que tenía el arma que lo matara en ese momento, y el otro le dice 'no, queda para después'", relató Fernando Romano.

El fiscal de Flagrancia Fernando Romano reconoció este miércoles que será "difícil" identificar a los barras de Peñarol que presuntamente amenazaron de muerte con un arma de fuego a un guardia de seguridad en el Parque Viera en el partido entre Boston River y Peñarol del miércoles pasado.

"Las imágenes hasta ahora no han venido y te diría que no son buenas. Va a ser difícil (identificar a los responsables). A partir del material que he visto, no creo que avance mucho", declaró a Telemundo Romano.

Consultado entonces si se podía comprobar que hubiera un arma en la tribuna, Romano respondió: "Quiero creerle a la víctima. Él (declaró el lunes en Fiscalía) describe el arma de fuego. La vio. Es un arma de fuego 38 milímetros que se armó en el momento. También describe cómo lo amenazan: son dos personas y una de ellas le dice a la que tenía el arma que lo matara en ese momento, y el otro le dice 'no, queda para después'".

En esa zona de la cabecera donde estaba el guardia también hubo agresiones contra el camarógrafo de la empresa que televisa los partidos. Romano contó que le tiraron piedras y botellas y que el capitán de Peñarol, Walter Gargano, debió intervenir en el entretiempo para "aplacar" la situación y pedirle a los violentos que dejaran de arrojar objetos. "Les dijo que (el camarógrafo) era un trabajador y que lo dejaran seguir trabajando", relató.

La presunta amenaza y los objetos arrojados por los hinchas de Peñarol derivaron en la suspensión del encuentro a falta de pocos minutos cuando Boston River ganaba 2-1. Al momento la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) no definió si se le dará el partido por ganado al Sastre o si se deberá jugar el pico de unos 10 minutos.

Falla en los controles

El fiscal también se refirió al ingreso a los estadios de barras que están en la lista negra que la entrada a los escenarios deportivos. Esta situación ya se comprobó en el clásico del 4 de setiembre en el Parque Central y este fin de semana en el Rampla vs. Cerro que se disputó en el Viera, tal como informó el presidente de la AUF, Ignacio Alonso.

"Están fallando controles. Es así. Muchos parciales que están habilitados por la lista negra ingresan sobre último momento y como vienen de a varios, el funcionario de la AUF sabe que si se impide el ingreso, puede ser lesionado en su integridad física, le pueden ocurrir cosas", declaró Romano.

En este sentido, reclamó que se implemente "otras tecnologías que impidan el pasaje directo de los parciales": "Tendría que ser un poco más riguroso".

"Las cámaras de reconocimiento facial funcionan perfectamente bien. Alguna vez la cámara no toma el rostro como debería tomar, porque son muchos y se aglomeran y alguno ingresa. Quien está en la lista no debería ir, pero sabe que puede ingresar. De alguna forma elude el control. No es porque los dirigentes lo permitan. Hay fallas, no se donde están específicamente", sentenció.