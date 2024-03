Incremento de menores en delitos de narcotráfico se debe a que son vulnerables y tienen dificultades para manejar el fracaso, según criminólogo

Germán Aller afirmó que muchos de ellos ven el crimen organizado como una actividad más segura.

El incremento de la participación de menores de edad en delitos de narcotráfico se debe a que son vulnerables y tienen dificultades para manejar el fracaso, dijo el criminólogo Germán Aller. Afirmó que muchos de ellos ven el crimen organizado como una actividad más segura.

La participación de niños y adolescentes en delitos viene de la historia, pero últimamente llama más la atención en parte porque tiene más difusión, dijo a Telemundo el criminólogo Germán Aller. Sostuvo que que son captados porque son vulnerables, moldeables, que viven con frustración el fracaso en barrios difíciles, y ven en el narcotráfico una actividad más segura.

Lo digo tomando palabras de personas con las que muchas veces hablé, que llevaban a cabo esta conducta ya incluso de adultos, rapiñeros. Y decían: 'bueno es que yo he dejado de rapiñar porque me he dedicado a algo- palabras que no son mías- más tranquilo, más seguro", explicó Aller e hizo referencia al "narcotráfico".

"Narcotráfico de menudeo, porque narcotráfico suena a (Pablo) Escobar, no, una boca de venta de drogas, un lugar pequeño, escondido, donde están ocupando un lugar absolutamente precario. Y esa persona está más segura llevando a cabo eso, que con un revólver o con un arma por las calles corriendo el riesgo'. En el plano objetivo de ellos, no lo que piense usted o yo", señaló el criminólogo.

Estos adolescentes viven el “hoy inmediato”, no planifican a cinco años, y tienen como referentes e idealizan a adultos de ese ámbito, que con el narcotráfico alcanzan mucho poder y estatus. Son recuperables, dijo Aller, con una acción fuerte del Estado y no solo de un gobierno. Parte de eso es generar el hábito de trabajo y de estudio.

"No tiene por qué ser universitario, que terminen Primaria, que pasen por el liceo y tengan la intención de un día cuando lleguen a la adultez sacar la credencial porque lo vemos permanentemente. Estos chico muchos de ellos están al borde de ser nn ('persona sin nombre')".

Ese mecanismo de aprendizaje criminal se da en todos los sectores socioeconómicos. No solo en los bajos, como se ve con mayor notoriedad, sino también en los medios y altos. "Esos ya no tienen una necesidad de comida o material estrictamente hablando, pero sí pueden tener las frustraciones de encontrarse con padres. No estoy diciendo que sean malos padres, pero padres que no logran conectar con sus hijos", comentó Aller.

"Y esos hijos fracasan, no encuentran su lugar en el mundo, no encuentran su identidad. De repente ya no es un delincuente callejero pero la termina buscando en otro tipo de delincuencia o queriendo emular el modelo exitoso del padre al que él quiere de alguna manera imitar y ese joven o adolescente no encuentra ese camino", cerró.