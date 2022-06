"Indiferencia" y "falta de interés": transporte internacional reclama medidas del gobierno para dinamizar el sector

Los trabajadores entienden que no han recibido ninguna respuesta del MEF a los planteos hechos para paliar la crisis por la pandemia.

La Cámara de Autotransporte Terrestre Internacional del Uruguay (Catidu) emitió un comunicado este sábado, tras reunirse en asamblea junto a sus socios. Allí analizaron la situación del sector y reclamaron medidas "urgentes" por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para lograr dinamizar el rubro.

Según indicaron, los trabajadores vienen "haciendo gestiones" con los ministerios de Economía y Transporte pero hasta ahora han encontrado "absoluta indiferencia y falta de interés por parte de las autoridades".

Una de las medidas que reclaman es que al transporte argentino se le aplique la misma medida de cobrar fletes, para evitar que "los dólares cobrados en Uruguay sean venidos en el mercado negro argentino y obtengan una significativa rentabilidad que permite una competencia desleal", según el gremio.

El MEF está trabajando en este tema, dijeron fuentes de la cartera. Sin embargo, no hubo acuerdo entre Economía y Transporte por lo que se le comunicó a los trabajadores que buscarían crear una ley para comenzar a aplicar la medida. "Luego se nos dijo que esperáramos la votación de la LUC y una vez aprobada, nos dieron que no podían hacer la ley porque iba en contra del resultado de la votación", indican en contraposición los trabajadores.

Otro de los pedidos es que se deje de cobrar IVA a los fletes en las importaciones, porque aseguran que las empresas extranjeras no pagan esta tasa. En la misma línea, aseguraron que las compañías de otros países pagan peajes más baratos cuando llegan a tierras uruguayas, algo que los locales no. "En Uruguay, en los horarios que no hay personal en los puestos de peaje, el costo para los extranjeros es cero", aseguran.

Finalizaron el comunicado asegurando que sería "insólito" que se llegara a una situación de conflicto por temas que no tienen "ningún costo para el Estado". "¿Le interesa al gobierno que exista y genere mano de obra el transporte internacional de bandera uruguaya?", se preguntó el sindicato.