Infectólogo Albornoz recomienda "mantenerse al margen" de eventos vinculados a las finales internacionales

Ante la llegada de decenas de miles turistas por las tres finales internaciones de fútbol, el infectólogo Henry Albornoz señaló que la situación epidemiológica de Uruguay da garantías sobre la contención de eventuales casos de Covid-19 llegados desde el exterior. Sin embargo, recomendó a quienes no deban participar de eventos masivos vinculados a los torneos que se abstengan de ir.

Para quienes no necesariamente tengan que estar en contacto, "la recomendación es mantenerse ajeno a estas actividades porque en definitiva son contactos de mucha interacción, con mucha gente que viene del exterior y que cierto riesgo de transmisión implica". "O sea que si no hay necesidad de participar de eso, me parece que sería preferible mantenerse al margen", apuntó el experto.

Para los uruguayos que deban participar de las actividades, se recomienda "mantener las precauciones de la forma más adecuada posible". Albornoz precisó que algunas de ellas son: guardar distancia, aumentar la higiene y mantener la mascarilla puesta, incluso al aire libre si hay aglomeraciones.

Albornoz aclaró que a pesar de que se tomen todas las precauciones, ante la llegada "masiva" de turistas puede suceder que "algún caso se escape e ingrese".

Sin embargo, subrayó que "Uruguay está en una situación muy estable" y que tiene una alta tasa de vacunación. "Ya llevamos más de 18, 20 semanas de una estabilidad –yo diría– bastante tranquilizadora. Si bien estamos en el entorno de los 200 casos por día en promedio, la situación de la ola más intensa pasó. Estamos en una situación relativamente estable, sin sobrecarga del sistema de salud y con niveles bastante tranquilizadores en este momento", apuntó.

¿Es pertinente celebrar las tres finales en Uruguay? Albornoz respondió: "Son eventos muy importantes, eso es lo primero que hay que decir. Creo que la situación que tiene Uruguay es de las mejores de la región y probablemente fue una buena elección, de elegir un país que se preveía que iba a estar con una alta tasa de vacunación y que además estamos con cifras relativamente estables. ¿Eso da seguridad absoluta? No, no hay seguridad absoluta".