Infectólogo Savio considera "muy peligroso" viajar al exterior y afirmó que "no tiene sentido" ir a EE.UU. a vacunarse

A la vuelta de los viajes, dijo, "vendrán más Deltas", en referencia a la variante del Covid-19 de origen indio.

El infectólogo Eduardo Savio dijo que "no tiene sentido desde el punto de vista técnico" viajar a Estados Unidos para recibir la vacuna de Pfizer si la persona ya está vacunada con dos dosis de Coronavac, la vacuna del laboratorio chino Sinovac.

"Tampoco sabés qué te puede pasar, porque es meterte una cosa más arriba de lo que ya tenés, no es bueno", agregó el experto en charla con el programa Punto de Encuentro, de Radio Universal, este martes.

En el caso de los argentinos, que tienen dificultades para acceder a la vacunación, "está perfecto" que viajen a recibir la inmunización, dijo Savio.

El especialista agregó que el hecho de que los uruguayos viajen masivamente hacia el exterior y retornen al país, "es muy peligroso". A la vuelta, dijo, "vendrán más Deltas", en referencia a la variante del coronavirus más peligrosa y detectada originalmente en India, de la que aún no hay registro en el país.

"Me parece que no se le puede prohibir a nadie viajar, pero es muy peligros porque se interactúa con mucha gente de muchas nacionalidades", explicó. Sugirió además que en el marco de vacaciones, mucha gente no tomará los recaudos que toma estando en Uruguay: "Imagínese con una doble mascara en una isla del Caribe con 42º a la sombra a las 10:00 de la mañana, no existe", sentenció.

Él mismo, aseguró, rechazó asistir a un congreso de infectología que se realizará el próximo 4 de agosto en Punta Cana. "Lo pensé y no tiene mucho sentido", sentenció, y agregó: "Me voy a encontrar con miles de personas, nadie va a estar usando máscara".