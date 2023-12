"Informaciones falsas sobre el Hospital del Cerro están generando confusión y lo pueden pagar los pacientes", dijo Cipriani

Los dichos del presidente de ASSE ocurren tras la muerte de un paciente que requería operación de urgencia y fue derivado a otro centro de salud, donde falleció.

Mientras avanza la investigación administrativa a la interna de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) para determinar las circunstancias en las que murió en el Hospital del Cerro un paciente que requería operación de urgencia y fue derivado a otro centro de salud, el presidente del prestador público criticó a quienes generan “comentarios falsos” y alertó que, a su juicio, son los pacientes quienes pueden pagar las consecuencias de ello.

El caso en cuestión sucedió cerca de la medianoche del miércoles 29 de noviembre, cuando el hombre ingresó al hospital recientemente inaugurado: su estado era crítico, tenía tres heridas de bala -dos en el abdomen y una en el pecho-, además de una puñalada. Según los primeros datos, los cirujanos del Cerro estaban en una intervención de urgencia y, por eso, pidieron el traslado del paciente, que finalmente murió.

Las críticas no tardaron en hacerse esperar, sobre todo desde la oposición y de algunos colectivos médicos. Varios aluden a que el hospital fue inaugurado antes de tiempo y sin contar con los recursos necesarios.

Consultado este miércoles al respecto, el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, dijo que “por generar algo político-partidario se dicen cosas que no son, que son mentira”. “Y lo peor es que lo dicen legisladores, que dicen que el Cerro es una cáscara vacía, o dirigentes de gremiales”, agregó.

“El Hospital del Cerro realizó 47 cirugías de emergencia. Ya tuvimos cinco casos de baleados, y ya se realizó en más de una oportunidad cirugías simultáneas con casos graves. Porque el hospital tiene todo para poderla realizar”, enfatizó.

Con esto, Cipriani dijo que lo que pasó en el caso específico del hombre que murió “se está estudiando y está bajo investigación administrativa”, y que serán “implacables con lo que ocurrió”.

“Algún personal médico tal vez estimulado por datos falsos de que el hospital no tiene las cosas… un médico en vez de preguntarle a otro por un paciente le dice ‘pero cómo, ¿el hospital no estaba completo, no tiene cosas?’ Ese tipo de confusiones generan dichos que son falsos. Invitamos a la comisión de Salud a que vaya al hospital. Esos comentarios falsos sobre una obra que es excelente están generando confusión, y desgraciadamente pasa que podemos tener hasta un profesional que se maree con esos comentarios y hace cosas que pueden desembocar en un error. Yo no digo que acá haya existido un error por esto, pero esas informaciones falsas sobre el Hospital del Cerro están generando confusión y lo pueden pagar los pacientes: eso está pasando y no puede pasar”, afirmó el presidente de ASSE.