Informe de la Jutep sobre Antel Arena es "sesgado" y busca "desviar la atención", según coordinadores del FA

Tras el informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) que señaló que en la construcción del Antel Arena se violaron "principios y normas de conducta", los coordinadores interinos del Frente Amplio, Ricardo Ehrlich y María Jossé Rodríguez, emitieron un comunicado en el que respaldaron el accionar de Carolina Cosse, la expresidenta de la empresa pública y actual intendenta de Montevideo.

Allí sostuvieron que el informe es "sesgado" y busca "desviar la atención en momentos en que la ciudadanía está atenta a los problemas de la concesión portuaria, a los hechos que motivaron la renuncia del exministro de Turismo y a las situaciones sucedidas con la población privada de libertad que son responsabilidad del actual gobierno de coalición".

Ehrlich y Rodríguez también trajeron a colación que la valoración de la Jutep se dio en "el contexto de una respuesta popular creciente a la política regresiva instalada y con el horizonte del referéndum sobre la LUC".

En la declaración de seis puntos, los coordinadores frenteamplistas manifestaron su preocupación por lo que entienden que fue un "inadecuado e insuficiente procedimiento para dar sustento a un informe sesgado que, entre otras cosas, no toma en consideración otros estudios, no se entrevista a los implicados y, como se señala en el propio informe, reconoce que el organismo no tiene forma de saber si las bases sobre las que se expide son confiables".

Los titulares del Frente Amplio destacaron la construcción del Antel Arena como "un ejemplo de cooperación público-privada" que permitió que Uruguay se posicionara "a la vanguardia a nivel mundial en el área de las telecomunicaciones".

Asimismo, reiteraron su "compromiso con la defensa de las empresas públicas ante las políticas de desinversión y privatización que el gobierno lleva adelante".

El Partido Comunista de Uruguay puso a disposición de la coalición de izquierda el cargo del vocal de la Jutep, Jorge Castro, que defendió su respaldo a la resolución. El secretario general de este sector, Juan Castillo, aseguró a Telemundo que el dirigente "está convencido de que hizo lo que tenía que hacer", pero también "asume" que no tuvo en cuenta otros factores que se podrían desencadenar tras la resolución de la Jutep.

"Nosotros no estamos juzgando la integridad ni la moral del compañero. Lo que estamos viendo es que acá hay un error político en creer que va a ser inocentemente utilizado el informe. Había una clara intención y, insistimos, de inmediato se mostró", indicó Castillo.