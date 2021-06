"Informe intrascendente": FA afirma que la auditoría a Gas Sayago no cumple con requisitos para calificar como tal

"Me llama la atención es ver que la propia empresa nos está aclarando que era un informe, que no era una auditoría", dijo la directora Fernanda Cardona.

En los últimos días el estudio sobre el proyecto Gas Sayago, que fue presentado en el sitio web de Presidencia como una "auditoría", tomó la agenda pública. Primero fue el diputado cabildante Sebastián Cal, que antes de que se presentara propuso crear una comisión investigadora en el Parlamento.

Luego fue la presentación de los resultados, a cargo de la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, y los gastos divulgados por El Observador y por El País, que en algunos casos guardaban poca relación con el proyecto original, como un rubro destinado a frutos secos.

A eso se sumaron los cuestionamientos del exvicepresidente Raúl Sendic, el contraataque del director Felipe Algorta y la autocrítica de Danilo Astori. Pero en las últimas horas se añadió una nueva ramificación del tema Gas Sayago: los aspectos formales de la auditoría, que para la oposición no califica como tal.

La Diaria informó este martes que el estudio a cargo de la consultora PriceWaterhouseCoopers (PWC) explicita que no es una auditoría. El informe indica que "los procedimientos llevados a cabo no constituyen un examen de auditoría realizado de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, ni podrán ser entendidos como tales".

"Finalmente UTE hizo público el informe externo que contratamos sobre Gas Sayago. Pagamos una auditoría cara y recibimos a cambio un informe intrascendente. Me siento defraudada. No lo aprobé y voté no pagarlo", había expresado en Twitter la directora del Frente Amplio en UTE, Fernanda Cardona.

"Lo primero que me llama la atención es ver que la propia empresa nos está aclarando que era un informe, que no era una auditoría y que no había tenido acceso a toda la información necesaria", dijo Cardona a radio M24.

En diálogo con La Diaria, a su vez, Cardona dijo que “no solo se pagaron $ 13 millones por una auditoría que no fue tal, sino que además indujo a absolutas equivocaciones y contradicciones”

En en el sitio web de Presidencia, el estudio es reseñado como un "informe" pero también como una "auditoría". El 8 de junio Presidencia informó: "En octubre de 2020, UTE contrató a la empresa Pricewaterhousecoopers para realizar una auditoría de gestión sobre el proyecto de la planta regasificadora de Gas Sayago".

En conferencia de prensa, Emaldi anunció pérdidas de hasta US$ 213 millones y dijo que UTE remitiría el documento a la Fiscalía.

Algunos legisladores de la oposición han denunciado el contenido y la forma del estudio. El senador comunista Óscar Andrade dijo este miércoles: "Invertir US$ 300.000 en una auditoría, que después no es auditoría, que confunde confunde 'piano' con 'Pianc', y que después de hecha la auditoría, dice que no tuvo acceso a los documentos para auditar… bueno, 'desidia y poco apego'".