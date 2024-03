Informe preliminar del FA es favorable a Olmos; "es infantil presentar chats de cariño filio paternal como si fueran de deseo sexual", dijo Casás

"Claramente yo no me fijaría en una persona que tiene la edad de mis padres. Tengo la edad de sus hijas, pensaba que me trataba como una de sus hijas", dijo.

El Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio concluyó en su informe preliminar que no se comprobaron situaciones de acoso sexual sostenida en el tiempo de parte del diputado Gustavo Olmos con respecto a su suplente, Martina Casás, informó el diario El Observador.

La diputada hizo sus descargos y el dictamen definitivo será presentado el sábado próximo en el plenario del Frente Amplio, que deberá definir los pasos a seguir con el dirigente del sector Marea Frenteamplista.

Según el primer dictamen, el vínculo entre ambos era consensuado y se tomó como prueba chats presentados por Olmos. En entrevista con Telemundo este martes desde Quito (Ecuador), donde se encuentra estudiando, Casás lo contradijo: "Es casi hasta infantil presentar chats de cariño filio paternal como si fueran de deseo sexual".

Casás enfatiza que Olmos era "realmente como un padre" para ella y lo trataba de tal forma: "En los chats que él presenta digo 'te dejo un beso' y 'te mando un abrazo apretado'. Realmente le mandaba mensajes de cariño porque nunca pensé que me considerara un objeto sexual. Él presenta chats fuera de contexto. También podría haber presentado un chat donde yo le decía 'feliz día del padre', pero eso no lo presentó. Toma la evidencia que le sirve y no la que sostiene que teníamos una relación filial, paternal, de cariño".

La diputada suplente enfatizó que "en ninguno de los mensajes" le sugirió " algo sexo afectivo". "Claramente yo no me fijaría en una persona que tiene la edad de mis padres. Tengo la edad de sus hijas, pensaba que me trataba como una de sus hijas. Me parece una tontería sostener esa evidencia como si fuera consentimiento. En ninguno de los chats digo 'yo quiero estar con vos', 'tengamos una relación' o 'te deseo'.

Cuestionamiento al informe

Casás consideró que el informe desfavorable no influirá en las causas penales y civiles que están en la Justicia ordinaria. "El tribunal hizo el trabajo que puede con la herramientas que tiene. No tiene herramientas de investigación, no realiza pericias psicológicas, solo se basa en testimonios. Lo jurídico va por otro canal, tiene otras herramientas y mecanismos", dijo.

Sobre el informe, cuestionó algo que le "chocó": "No se toma en cuenta la diferencia de edad, de jerarquía, de poder, de constitución física entre víctima y victimario".

Finalmente, lamentó que Olmos no esté dedicando estos meses a realizar una autocrítica. "Es probable que mientras yo estoy en Quito él haga su juego de ajedrez político. Él tiene que hacer su jugada para tratar de preservar su trabajo, cuando me gustaría que este tiempo lo dedicará a pensar cómo los hombres ejercen violencia sobre las mujeres. Yo tomé distancia y estoy en un proceso interno más que andar con movidas políticas".

"Me gustaría que haga eso en lugar de dedicar su tiempo a vapulear mi imagen, a decir que era una relación consensuada. (...) Me hubiese gustado que hubiese tenido acompañamiento para reflexionar sobre lo que realmente sucede", cerró.