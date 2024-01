Ingreso de turistas a Uruguay creció 55,5% en 2023 frente al año previo

El turismo emisivo en Uruguay registró un incremento de un 103% en comparación con 2022 "fundamentalmente atraídos por la situación de diferencias de precios con Argentina", explicó Viera.

El Ministerio de Turismo presentó este miércoles las cifras del año 2023 que muestran un incremento del 55,5% en la cantidad de visitantes que recibió Uruguay en términos interanuales. "Los datos son muy importantes porque nos muestra que tuvimos 3.800.000 turistas no residentes al cabo del año, lo cual implica, no solamente superar el año prepandemia, 2019, sino quedar en cifras muy similares, menos del 2% de diferencia con 2017, que fue el año récord de la última década en números de visitantes", destacó, en rueda de prensa, el titular de la cartera, Tabaré Viera.

Los argentinos siguen siendo el principal mercado. De los 3.835.041 turistas que ingresaron al país, 1.646.631 fueron argentinos, lo que representa un aumento del 40,8%. Siguen los brasileños, con 593.057 personas que llegaron desde ese país, un 54,8% más que en 2022.

"Verificamos un crecimiento en términos de moneda constante y de moneda corriente, pero en definitiva no crece en la misma proporción que lo que crece el número de visitantes", explicó Viera. Los ingresos, en concreto, fueron por US$ 1.776 millones (dólares corrientes), un 27,1% más que en 2022.

"Cuando desagregamos el origen de los visitantes nos muestra que la baja del gasto está en el turismo argentino pero, en definitiva, ese crecimiento del movimiento turístico del país lo verificamos cuando medimos con nuevas herramientas un crecimiento de más de un 8% en el turismo interno", dijo el ministro.

"Esto realmente es muy importante porque se produce durante todo el año y es un crecimiento que se viene dando desde la pandemia mismo", agregó. Destacó que hoy la oferta en Uruguay es muy importante, muy variada, y desagregado por departamentos se observa que en los 19 se desarrolla un intenso turismo interno.

Por su parte, el turismo emisivo en Uruguay registró un incremento de un 103% en comparación con 2022, con un total de 4.845.426 uruguayos que salieron al exterior y gastaron US$ 1.962 millones, un 72% más que el año anterior.

"El turismo emisivo obviamente batió también récord y fundamentalmente atraídos por la situación de diferencias de precios con Argentina", comentó Viera. "Fueron más de 4.000.000 de uruguayos que salieron del país, muestra también que tienen hoy recursos, posibilidades económicas, para salir a viajar", consideró.

"Lo importante es que concluimos que el turismo en el Uruguay se ha recuperado después de la gran crisis por la pandemia, y eso fruto de la resiliencia, del trabajo del sector privado, sin lugar a dudas, y de las políticas públicas que desde el gobierno nacional y los gobiernos departamentales se está llevando a cabo; vamos por el buen camino", expresó.

Temporada 2024

Según Viera, teniendo en cuenta las cifras primarias de ingresos al país de 2024, brindada por la Oficina de Migraciones, siguen siendo los argentinos los que ingresaron en este verano en mayor cantidad. "Siguió creciendo el número de argentinos, lo que no crece en la misma proporción es el gasto de los argentinos, lo que devela una situación económica claramente y, por eso, son importantes los datos", sostuvo Viera.

"En base a eso y a la información también de los operadores es que tomamos nuestras decisiones estratégicas. Hemos apostado durante todo el 2022 ha incentivar otros mercados como el brasileño pero también el paraguayo, el chileno, el extraregional, Estados Unidos, Europa", añadió.

De hecho, Viera recordó que la cantidad de turistas de origen norteamericano en 2023 creció un 185,2% en comparación a 2022 y en el caso de los europeos la suba fue de un 147,5%.

"El movimiento ha sido muy bueno", subrayó Viera en relación a la actual temporada. "Tuvimos un muy buen comienzo de temporada con opiniones -que es lo que manejamos- de operadores que nos muestran que todos los destinos del país hubo una ocupación importante, por ejemplo, hotelera, un muy buen nivel de reservas ya para la segunda quincena de enero", detalló.

De acuerdo con el ministro, desde el feriado de Navidad hasta al 15 de enero hubo un número de ingresos superior al del mismo período en el año 2023. "Vamos a ver qué ocurre en adelante", indicó.

"La cantidad de turistas sigue creciendo, aún de argentinos, y obviamente también con el crecimiento fantástico de otros orígenes, el gasto todavía no ha sido suplido evidentemente. No es que no haya crecido en términos de moneda corriente ha crecido, no en la misma proporción que lo que aumentó el número de visitantes", explicó.

"Estamos intentando suplirlo con otros orígenes y con el mercado interno que es muy importante y con otro tipo de productos turísticos, como es el turismo de cruceros, de congresos, reuniones, que tienen mucha fortaleza", destacó.