Inisa: Etcheverry lamentó que conflicto haya tomado estado público cuando se podría "haber arreglado dentro de casa"

Las diferencias entre la directora del Instituto Nacional de Inclusión Adolescente (Inisa) Sandra Etcheverry, en representación del Partido Nacional, y la presidenta Rosanna de Olivera (Cabildo Abierto) quedaron expuestas luego que el senador Guido Manini Ríos pidiera la remoción de la representante nacionalista.

En diálogo con El País, Manini Ríos dijo días atrás que De Olivera “está haciendo un muy buen trabajo” y que “ha tenido problemas con esa otra directora que está por el Partido Nacional, problemas personales, a veces lo personal afecta”. Y agregó: “Yo la respaldo totalmente porque el problema no es ella, es la directora nacionalista".

Según consigna el semanario Búsqueda este jueves, Etcheverry sintió indignación al leer que Manini Ríos pedía su remoción y pidió ser recibida por el Directorio del Partido Nacional. Como no le habían dado esa oportunidad, el lunes por la noche Etcheverry escribió un extenso mensaje en un grupo de WhatsApp que comparte con dirigentes blancos, en el que acusó a Manini Ríos de decir “medias verdades”.

“Nos están saliendo caro a los blancos esta gente que desconocen nuestra trayectoria y cómo hemos llegado en todos los cargos que hemos representado a nuestro partido”, escribió en el mensaje. De acuerdo a lo informado por el semanario, sostuvo además que en el Inisa los blancos sufren “el destrato” de los cabildantes, a quienes definió como unos “improvisados en política”, y escribió: "Veremos hasta cuándo los blancos podremos tolerar estos atropellos y falta de respeto. ¡Sé que hay orden de no aflojar! Y de pie seguimos, pero con la bota encima jamás”.

Sin embargo, este jueves en Desayunos Informales, Etcheverry desmintió haber dicho que los cabildantes "están saliendo caros" al gobierno, pero sí se hizo cargo de haber afirmado que Manini dice "medias verdades". "Verdad a medias es decir que voto con la oposición siempre, y no es así", dijo, y reprochó que la presidenta De Olivera no acompañó propuestas suyas: "No voy a entrar en debate por un mensaje de WhatsApp que no sé ni quién lo trasmitió, ni en qué contexto se dio. Yo lo que reconozco que pude haber dicho en un ámbito de compañeros y amigos fue que hemos presentado algunos cambios en direcciones o cargos de confianza y que no ha tenido el apoyo de la presidenta".

"Eso sí me parece importante porque yo he respaldado a la presidenta en cambios que propuso y me parecía que podrían ser recíproco esos cambios y no lo han sido", agregó.

Además lamentó que la situación haya tomado estado público. "Podríamos haber tenido una reunión entre las partes, tanto con la presidenta como conmigo antes de haber llegado a esta instancia", afirmó. "Yo en ningún momento me atrevería con todos los problemas que hay tratar un problema que lo podríamos haber arreglado adentro de casa", sumó.

La representante nacionalista en el Inisa sostuvo además que cree que "Cabildo Abierto no tiene toda la información de cómo hemos ido votando".

Etcheverry insistió en que no va a renunciar, y afirmó que tampoco cree que De Olivera se tenga que ir. "Yo voy por el camino que dijo el presidente: diálogo, diálogo, diálogo y comunicación. Si eso no sucede nos ataremos las consecuencias que el Poder Ejecutivo el presidente con la coalición dispongan", sentenció.