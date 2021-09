"Inmunidad natural": diputada de Cabildo Abierto dijo que no usó "las palabras correctas" para explicar por qué no se vacunó

"Me refería a que como cristiana, creo en la ciencia y la ciencia nos muestra que la cura y la protección de nuestro cuerpo parten de nuestra inmunidad natural", expresó la legisladora Elsa Capillera.

La diputada cabildante Elsa Capillera señaló a Telemundo que no usó las palabras correctas al explicar por qué no se vacunó contra el Covid-19. La representante dijo al diario El País en una nota publicada este viernes: "Yo, por mi fe cristiana, soy de inmunidad natural. A no ser la de la vacuna antitetánica, no tengo otras vacunas".

"Por supuesto que por ser cristiano uno no pasa a ser inmune, eso sería un disparate. Me refería a que como cristiana, creo en la ciencia y la ciencia nos muestra que la cura y la protección de nuestro cuerpo parten de nuestra inmunidad natural", dijo la cabildante. Y reforzó la idea: "Intentaba decir que soy del equipo que entiende la inmunidad natural".

La legisladora dijo que las vacunas "funcionan así, enseñando al sistema inmunológico a defenderse de un patógeno específico". Explicó que en su entrevista con El País "al querer plantearlo resumido, no usé las palabras correctas".

Capillera dijo que hace esta aclaración "no para protegerse a nivel político", sino porque no quiere que "se malinterpreten" sus expresiones y que eso lleve a que las personas "tomen malas decisiones". "Es importante que todos seamos responsables en las señales que damos y dado que no fui cuidadosa, quiero corregir las palabras que use para expresarme", finalizó.ç

Este viernes el ministro Daniel Salinas, también perteneciente a Cabildo Abierto, fue consultado por los dichos de Capillera y, tas una pausa, respondió: "¿Qué quiere que le diga? Es una representante nacional, tiene derecho a expresarse. El otro representante nacional (en referencia a Vega) también. Todo el Parlamento tiene derecho a expresarse como representante y como ciudadana, pero a mí esa opinión no me representa".

En la tarde de este viernes, Capillera publicó un hilo en su cuenta de Twitter en que hizo una descarga respecto a sus dichos, y afirmó que la disposición de vacunas para quienes quieran recibirla "es un éxito de gestión indudable". Agregó: "En mi caso, por mi edad, estado de salud y que no estoy en población de riesgo, prefiero esperar para tomar esta decisión. No es un si ni un no, es un 'quiero saber más'".