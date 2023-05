Inspector de tránsito fue agredido por "una barra de gente alcoholizada y muy violenta" durante operativo por Maratón de Montevideo

Valeria Ripoll afirmó que “lo que en realidad genera mayor malestar en los trabajadores es el hecho de que nuevamente la comunicación (por radio) no funcionó”.

Un inspector de tránsito fue agredido durante la madrugada del domingo en la zona del Prado en el marco del operativo de la comuna capitalina por los desvíos que provocó la Maratón de Montevideo.

En rueda de prensa de este lunes, la secretaria general de Adeom, Valeria Ripoll, explicó que el episodio sucedió en la previa del evento deportivo, cuando los inspectores comenzaban a desplegarse en los distintos puntos dispuestos para el operativo, desde las 04:00 horas de la madrugada.

“Los compañeros se dirigieron directamente al lugar. Allí lo que pasó fue que en el corte anterior, una cuadra antes a donde estaba este compañero, vino una barra de gente alcoholizada y muy violenta. Estaba una compañera. Se llamó al 911. La barra de gente siguió caminando y en el punto siguiente es donde estaba el compañero. Cuando él los vio venir, se metió dentro de su vehículo y sufrió la agresión”, contó Ripoll.

Según relató la dirigente sindical, al inspector agredido “le rompieron todos los vidrios del auto, lo robaron, lo golpearon, le robaron el celular y los lentes, y le tiraron una botella que le generó un esguince en la mano”.

“Salió corriendo hacia el otro punto, donde estaba otro compañero, y desde ahí se volvió a llamar al 911. Lamentablemente la radio no funcionó en ese momento, así que tuvo que salir corriendo y dejar todo ahí”, señaló Ripoll, y agregó: “Fue una agresión muy grande, muy importante. No teníamos apoyo policial porque obviamente no podían estar acompañados en todos los puntos por policías”.

En ese sentido, la dirigente de Adeom afirmó que “lo que en realidad genera mayor malestar en los trabajadores es el hecho de que nuevamente la comunicación no funcionó”.

“Ese fue uno de los puntos que los compañeros plantearon con más fuerza en noviembre del año pasado, cuando tuvimos también una agresión, por la que luego tuvimos una paralización y una reunión con la intendenta, de lo que salió el compromiso de un nuevo sistema de comunicación. También cámaras, que todavía no hemos protocolizado cómo se van a utilizar. Seguimos sin tener buena comunicación desde todo Montevideo. Hay zonas de Montevideo en las que seguimos sin tener señal, y eso se planteó ya en noviembre del año pasado”, relató Ripoll.

En ese sentido, explicó que “más allá de la grabación del procedimiento, que sirve si tenés que ir a hacer alguna denuncia, el sistema de comunicación es fundamental, no puede fallar, no puede no salir el pedido de ayuda del compañero que está siendo agredido”. “No puede importar el costo. Tiene que funcionar en todo Montevideo”, agregó.

Ante este escenario, los inspectores de tránsito igualmente trabajaron el domingo para dar soporte al operativo por la maratón. Pero lo hicieron luego de que la propia intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, manifestase su compromiso de reunirse con Adeom este lunes para abordar el tema del sistema de comunicación.

“No queremos trabajar con acompañamiento policial, la idea es que uno pueda hacer su trabajo con tranquilidad. Los cortes para las carreras que de la mañana son en la madrugada, y como a cualquier persona le puede suceder un hecho de violencia como este. El hecho es que están solos, y si todavía están sin comunicación es muy complejo de realizar la tarea”, dijo al respecto Ripoll, y agregó que “también es necesaria una mejor coordinación con el Ministerio del Interior”.

El trabajador agredido ya hizo la denuncia y se encuentra siendo atendido en el Banco de Seguros del Estado.

La violencia hacia trabajadores de las intendencias

Este lunes Ripoll fue consultada sobre si el hecho de que el trabajador haya estado identificado como inspector de tránsito podría haber incidido en el ataque. “Él estaba claramente identificado. La agresión también había sido a una compañera en la esquina anterior. Está claro que los dos estaban identificados como inspectores de tránsito. Puede generar eso una mayor incidencia de la violencia. Pero hablamos de una barra que ya había tenido problemas, por lo que es difícil de definir. Lo que no puede pasar es que estén aislados sin comunicación”, dijo.

“Los cuerpos inspectivos son los que están más expuestos. No es una tarea simpática tener que sancionar a alguien con una multa, y a veces las reacciones de la gente son increíbles, como quererte atropellar. Pasa a nivel nacional. Todos los meses sacamos notas de repudio por agresiones a distintos compañeros, fundamentalmente compañeros de tránsito. No hay semana que no tengamos que repudiar una situación de violencia extrema, sin decir lo que son insultos”, afirmó Ripoll.

En esa línea, consideró que es una situación generalizada la de ataques a funcionarios de intendencias de todo el país.

“Tenemos agresiones prácticamente todas las semanas. Se están lastimando compañeros, y eso tiene una incidencia también psicológica, porque no es fácil después volver a hacer la tarea solo. Hay un incremento de la violencia y es a nivel nacional también”, agregó.