Integrantes de la Iglesia Pentecostal denunciaron a María Julia Muñoz ante la Justicia

La fiscal Silvia Pérez fue designada para investigar más de 700 denuncias contra la ministra de Educación y Cultura por escribir en un grupo de whatsapp del Frente Amplio que las iglesias pentecostales "son una plaga".

La explicación del diputado Álvaro Dastugue:

A la ministra le solicitamos por dos vías que se retracte. Primero por la prensa, le dijimos: ministra creemos que se equivocó, sus declaraciones son delictivas, pídanos perdón y nosotros como cristianos la vamos a perdonas. La ministra no solo no nos pidió perdón sino que se burló en su respuesta.

Dijo: yo no lo dije, sí lo escribí en un whatsapp del Frente Amplio. Nosotros creemos que nos faltó el respeto por eso le hicimos una intimación por escribano público. Le dijimos que si en las próximas 24 horas no se retractaba le íbamos a hacer una denuncia en la justicia, no se retractó y así lo hicimos.