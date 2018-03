Integrantes de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica evalúan realizar denuncia al comunicador Carlos Navarro

“¿Quién es la culpable de que después suceda lo que sucede? La mujer es la culpable, porque ella elige con la persona que va a casarse, o va a ennoviarse, o formar una pareja. Ella lo elige. Lo debe evaluar, porque si no es la correcta, es un hombre agresivo o de mal carácter, si es un hombre que le va a dar una mala vida déjelo, váyase. Hay caminos para evitar lo que al final sucede. Si vos elegiste mal, aguantá mi negra. O da marcha atrás y cambiá por otro, o no cambies por nada. O cambiá por otra mujer, como han hecho tantas, que a lo mejor es más potable que cambiar por otro hombre. No le eches después la culpa a la Policía, y dejá de andar protestando, dejate de andar dejando tu casa abandonada, dejate de abandonar a tus hijos por andar paveando en la calle como lo vimos en Montevideo”