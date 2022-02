Integrantes del Poder Ejecutivo reiteraron en Florida que el referéndum contra la LUC es "antigobierno"

"Le estamos diciendo que no a los que quieren que volvamos a una sociedad insegura", afirmó la vicepresidenta Beatriz Argimón en un acto del Partido Nacional.

Dirigentes del Partido Nacional y jerarcas del Poder Ejecutivo encabezaron este miércoles en Florida un acto partidario en defensa de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que serán sometidos a referéndum el 27 de marzo.

Allí volvieron a catalogar a la consulta popular como "antigobierno", que busca ponerle "palos en la rueda" a la administración del presidente Luis Lacalle Pou.

La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, dijo que es una ley necesaria que mejoró la seguridad pública. "¿A qué le estamos diciendo que no? Como nos dijo un vecino de Sarandí Grande, le estamos diciendo que no a los que quieren que volvamos atrás, que volvamos a la sociedad insegura", expresó.

Para el senador Jorge Gandini, las críticas a la LUC son parte del relato de quienes quieren que al gobierno le vaya mal. Aseguró que la ley está aprobada y vigente, y no ha pasado nada malo.

"¿Dónde vieron que perdieran derechos los trabajadores? ¿Dónde vieron que haya gatillo fácil o abuso de la Policía? Lo que podemos ver es que hoy hay menos delitos violentos, que dejaron de crecer el día mismo que asumimos el gobierno y que Jorge Larrañaga asumió la conducción de la Policía, la autoridad que se merece y la orientación que para nosotros tiene que tener la seguridad", afirmó.

Por su parte, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que hay críticas a la LUC que son ideológicas, como los cuestionamientos a la prohibición de las ocupaciones, o la garantía de que quienes no quieran hacer huelga puedan entrar a trabajar.

“Porque a veces 10 decidían por 200 o por 2.000. La LUC equipara derechos al más débil, al que no tiene patota, al que no está en la dirección del sindicato, al que no está en la puerta impidiendo entrar", indicó el jerarca.

En tanto, para el ministro de Defensa Nacional, Javier García, lo que está en juego en el referéndum no son los 135 artículos de la ley. Aseguró que el Frente Amplio busca que el gobierno no pueda cumplir con "la palabra empeñada y el programa de gobierno que tuvo mayorías populares en noviembre de 2019".