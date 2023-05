Intendencia autorizó la comercialización de agua embotellada de otros departamentos en Montevideo

Regirá a partir de este miércoles 17 de mayo y será por un plazo de seis meses.

En el marco de la crisis hídrica, la Intendencia de Montevideo autorizó la comercialización de agua embotellada proveniente de otros departamentos en la capital.

Regirá a partir de este miércoles 17 de mayo y será por un plazo de seis meses. Los productos deben ser registrados en el Ministerio de Salud Pública y la intendencia del departamento de origen.

Este martes, desde la Asociación Supermercados del Uruguay (ASU) aseguraron que la alta demanda de agua embotellada no generará desabastecimiento en el área metropolitana.

La alta salinidad del agua que suministra OSE generó que parte de la población se vuelque a los comercios en busca de botellas y bidones, lo que generó en las últimas horas que algunos locales tengan falta de algunos productos y marcas. Por ejemplo, la ministra de Salud Pública, Karina Rando, dijo este lunes por la noche: "La gente joven y sana puede tomar perfectamente esta agua (de OSE), salvo que el sabor no es el mismo y no es agradable, pero no tiene problemas para la salud".

"Es notorio que el consumo de agua se ha incrementado producto de la salinidad de agua de OSE. La venta es dos o tres veces mayor a lo habitual. Pero no va a generar problemas de desabastecimiento. No va a haber problemas de abastecerse de agua en el corto y mediano plazo", enfatizó el gerente general de ASU, Daniel Menéndez.