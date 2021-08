Intendencia de Canelones denunciará al conductor que “maltrató” a inspector al grito: “Vayan a cobrarle al sorete de Andrade”

Desde la comuna recharazon la viralización de este tipo de hechos, “que no hace otra cosa que generar violencia contra los trabajadores municipales”.

Este jueves se viralizó un video en redes sociales donde un conductor insulta reiteradas veces a un inspector de tránsito que lo estaba multando.

El hecho ocurrió en Tala, Canelones, y el video fue filmado por el conductor.

“Unos cagones son, eso es lo que son y están acabando la sociedad de toda esta manga de parásitos estatales, vayan a cobrarle al sorete de Andrade la contribución, cagones”, comienza diciendo el conductor, que es quien filmó el hecho ocurrido en Tala, Canelones.

El inspector le explica que él no le dijo nada como para ocasionar tal reacción, pero él responde: “Usted me está insultando porque me está robando, eso es un robo, usted es un ladrón, amparado por la política, usted es un ladrón amparado por los políticos, eso es lo que es usted, un cagón”.

Además, lo tildó de “desgraciado” y lo despidió al grito de “chau soretito comunista”.

Ante esta situación, la Dirección de Tránsito y Transporte canaria emitió un comunicado rechazando las “agresiones verbales y maltrato” del conductor.

La comuna expresa su solidaridad con el trabajador agredido y “el total respaldo a su accionar, ya que actuó de forma correcta indicando una infracción y en ningún momento le faltó el respeto al conductor”.

También rechazaron la viralización de este tipo de hechos, “que no hace otra cosa que generar violencia contra los trabajadores y las trabajadoras municipales”.

Por último, informan que “se realizará la denuncia correspondiente”.

🔵#Comunicado

A través de la Dirección General de Tránsito y Transporte @IdCanelones expresa su solidaridad con el Agente de Tránsito agredido verbalmente en las últimas horas, y el más enérgico rechazo ante estas actitudes y a la viralización de estos videos en redes sociales. pic.twitter.com/vKliKOEFzJ — IntendenciaCanelones (@IdCanelones) August 12, 2021