Intendencia de Maldonado anunció operativo de tránsito por marcha de AEBU en Punta del Este este viernes

Hace una semana, el jefe comunal Enrique Antía contó que analizaba no permitir el ingreso de los manifestantes; ahora buscarán "no entorpecer o congestionar el tránsito en un día tan particular para el turismo y el trabajo".

Ante la marcha organizada por la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) para este viernes en Punta del Este, desde la Intendencia de Maldonado se dispuso un operativo con el "fin de garantizar el derecho que tienen tanto manifestantes, vecinos como turistas".

Ante un posible pico en el ingreso de turistas -dado la semana de Carnaval- la comuna fernandina anunció en un comunicado que habrá unidades de la Dirección General de Tránsito "velando por el normal cumplimiento (...) para no entorpecer o congestionar el tránsito en un día tan particular para el turismo y el trabajo de nuestra gente", dice el comunicado.

Allí se señala que, según "la normativa vigente" los vehículos pesados no podrán ingresar a la península luego de las 10:30 horas. Por esto, la comuna exhorta a que ómnibus y camiones lo hagan por Bulevar Artigas hasta la rotonda de la Terminal de Punta del Este, y de allí utilizar el estacionamiento ubicado en Parada 2 de Playa Brava.

Hace una semana el intendente de Maldonado, Enrique Antía, contó que analizaba no permitir el ingreso de los manifestantes. Dijo que "posiblemente" se dispusiera el mismo operativo de seguridad que cuando el Pit-Cnt se trasladó desde Montevideo hasta Punta del Este en 2002, cuando Antía era el intendente. “Nosotros planteamos (entonces) que vengan a Maldonado, pero que no interfieran con el trabajo y en definitiva terminó la marcha haciendo un acto en Joaquín de Viana frente a Antel”, recordó.