Intendencia de Montevideo podría contratar más camiones privados de lo previsto para la recolección de basura

El director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo considera que está fuera de discusión la contratación de empresas privadas para la recolección de residuos. Esos camiones serán utilizados para evitar que haya atraso.

En este sentido, Fernando Puntigliano apuntó:

“La complementación con privados en toda la cadena de los residuos ya había sido informada a Adeom, yo personalmente lo hablé y les dije que consideraba que había que complementar lo público con lo privado. No me parecería bien privatizar todo, como tampoco me parece bien que sea todo público.

Todos los esfuerzos que se dan con picos, con situaciones extremas, cuando tenemos un feriado, cuando tenemos un domingo, un conflicto o un evento adverso, eso lo tenemos que complementar con privados”.