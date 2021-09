Intendencia de Rocha demolerá decenas de viviendas irregulares a lo largo de la costa del departamento

"Es un poder y un deber por Constitución y por ley", dijo Humberto Alfaro, director de Jurídica de la comuna.

Decenas de casas ubicadas en la costa del departamento de Rocha serán demolidas en los próximos días, según informó el director de Jurídica de la Intendencia, Humberto Alfaro.

Las demoliciones se llevarán adelante en unas 35 casas del balneario Punta del Diablo y se está determinando la cantidad que se destruirán en Aguas Dulces. Se trabaja además en la preparación de la documentación de unas "cuarenta y pico" de construcciones ubicadas en Garzón, en el límite con el departamento de Maldonado.

Alfaro dijo que hay centenares de casas en infracción a lo largo de toda la costa rochense y que la Intendencia, por ser quien fiscaliza, va a proceder con todo el peso de la ley. "Es un poder y un deber por Constitución y por ley", sentenció.

Otro grave problema que afronta la zona costera y que ésta administración prometió batallar, sumó el jerarca, es a la venta y usurpación de terrenos. Alfaro dijo que "hay gente modesta que es engañada" y se les venden los terrenos "como promesa de sesión de derechos posesorios". Por eso, advirtió: "En la negociación privada no puede intervenir la intendencia, cada uno es dueño de hacerla como le parezca, pero en ese tipo de documentación no se puede construir, entonces que la gente tenga cuidado y no sea objeto de estafa".