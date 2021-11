Intendente de Cerro Largo destacó "acto de grandeza" de exjefe de Policía

José Yurramendi subrayó que en su departamento pueden trabajar libremente "un fiscal, un juez, investigando a la propia interna de un Poder Ejecutivo, de un centro de poder".

El intendente de Cerro Largo, José Yurramendi, destacó la renuncia del exjefe departamental de Policía José Adán Olivera como un "acto de grandeza". Asimismo, tras la imputación de dos personas por el contrabando de materiales para las obras en el Estadio Municipal Mario Ubilla, el jefe departamental instó a ver "la parte llena del vaso", que es que Uruguay tiene un sistema democrático que funciona plenamente.

Los imputados son un policía y un funcionario de OSE, que estarán preventivamente en prisión por 180 días mientras avanza la investigación.

Yurramendi dijo que Olivera es "alguien a quien el pueblo todo le tiene un gran cariño" y al renunciar "una vez más muestra una muy buena actitud para contribuir al Ministerio del Interior, a la Policía Nacional y al departamento".

"Es un acto de grandeza que una vez más tiene Adán Olivera y que contribuye a nuestro sistema republicano que tanto nos prestigia a nivel país en el resto del mundo", subrayó.

"No sé si fue justa, pero es una actitud valorable. No cualquiera hace eso. Una vez más Olivera está a la altura de las circunstancias, dejando en libertad a la Justicia, al propio gobierno de analizar fríamente la situación, de esperar que estén todos los datos sobre la mesa para no tomar una decisión en caliente", apuntó.

"Somos creyentes del sistema judicial que tenemos en el país, del sistema democrático. A veces cuando suceden estas cosas se empiezan los juzgamientos, pero también hay que ver por qué suceden: porque hay una Justicia, porque hay independencia de poderes, porque capaz que en otros países esto no sucede", valoró el intendente de Cerro Largo.

Yurramendi agregó que en Cerro Largo pueden trabajar libremente "un fiscal y un juez, investigando a la propia interna de un Poder Ejecutivo, de un centro de poder". "Esa es la parte llena del vaso que vemos, por supuesto que no es lindo ser noticia por esto. Pero lo importante es que hay que seguir adelante trabajando, confiando y teniendo tranquilidad de que lo actuado va a ser para clarificar una situación difícil del departamento", concluyó.

El jefe comunal señaló que las obras en el estadio municipal continúan, pero no está siendo usada la malla geotextil incautado. "Se sigue trabajando. Por supuesto que no con el material en cuestión. Esta malla está guardada, la propia intendencia la está custodiando y hasta que la Justicia no tenga un veredicto por supuesto que no se va a usar. Seguimos trabajando paralelamente en otros aspectos del Ubilla", apuntó Yurramendi.

Por último, el intendente señaló que pretende "mantener la imagen del departamento lo más limpia posible".