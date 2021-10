Intendente de Salto propuso al gobierno subsidiar hisopados de familias binacionales

Lima reconoció que "es muy difícil eliminar" el testeo, pero que hay alternativas para que "no les sea tan oneroso" a esos 284 uruguayos y argentinos.

El intendente de Salto Andrés Lima se reunió este jueves con Álvaro Delgado en la Torre Ejecutiva. A la salida, el jefe comunal aseguró que "encontraron receptividad" a sus planteos por parte del secretario de la Presidencia.

En el encuentro Lima le planteó la necesidad de aplicar un protocolo especial para el "grupo puente" -denominado como familias binacionales- que está integrado por 284 ciudadanos uruguayos y argentinos, que tienen su trabajo o familia del otro lado de la frontera.

"Estamos planteando un protocolo específico para estas personas para que puedan cruzar de un lado al otro si están inmunizados. Entre las dos ciudades hay unos 300.000 habitantes y hay seis casos activos. La situación sanitaria es muy buena", afirmó. Al momento se exige un hisopado negativo para cruzar la frontera.

Debido a que "es muy difícil eliminar en este momento" la exigencia del PCR para el ingreso, porque "es la garantía que tenemos todos los uruguayos", consideró que hay "otras posibilidades que se pueden analizar" para "facilitar" su traslado de un país a otro.

"Hay medidas: ¿por qué no pensar en algún tipo de subsidio de uruguayos que van a cruzar? Subsidiar el costo de los tests es una posible medida, porque no estamos hablando de uruguayo que va a cruzar una vez al año o dos veces al año a hacer turismo. Veamos la forma de que el testeo, que hay que hacerlo, no le sea tan oneroso. Y que en definitiva no termine trabajando para pagar el costo de los tests", dijo Lima.

"No se ha reflejado en una disminución de los precios"

Por otro lado el intendente de Salto habló en rueda de prensa sobre la situación de los precios en los departamentos fronterizos y cómo afecta a esa zona del país la diferencia cambiaria con Argentina.

En ese sentido aseguró que la bonificación de tarifas y exoneración de aportes patronales para comercios de la frontera comunicada por el Poder Ejecutivo semanas atrás "no se ha reflejado en una disminución de los precios de productos de canasta básica".

"El gobierno nacional entendió que no era necesario instrumentar precios de frontera porque considera que con los beneficios se iba a trasladar al consumidor final. Esto último no ha ocurrido, por eso no descartamos a futuro -si esta situación se mantiene y para el salteño, el sanducero, los precios siguen siendo los mismos- no descartamos plantearlo de forma institucional a través del Congreso (de Intendentes)", afirmó.