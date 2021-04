Intensivista Luis Núñez señaló que algunos CTI están recurriendo a "plan B" de fármacos

Hay escasez de algunos fármacos que se requieren para mantener sedados e intubados a los pacientes, dijo el especialista. Además se advierte que podrían acercarse dificultades para dar abastecimiento de oxígeno.

El intensivista Luis Núñez explicó en Telemundo que la falta de algunos fármacos utilizados en los CTI no afecta solo a Uruguay, sino que es un problema en la región. Se debe a la afectación en la importación de algunas materias primas, y al aumento de la demanda.

Núñez explicó que la ocupación de camas de CTI en todo el país ronda el 80 %. Dos de cada tres pacientes que permanecen en CTI están infectados con Covid-19, y de esos un 60 % están intubados y sedados. "Cada paciente de estos tiene un consumo de fármacos muy importante", explicó el intensivista. Es esa sobredemanda que ha generado faltantes. "Se están utilizando alternativas en algunas instituciones, no en todas", dijo Núñez. Explicó que respecto a esta situación, el personal de la salud debe tener ciertos cuidados respecto a dosis y efectos segundarios, pero que en general "no escapa al manejo que tenemos que tener los médicos".

Este problema afecta a toda la población de pacientes críticos que requieran ventilación mecánica, y no específicamente a los pacientes con Covid-19.

El oxígeno aún no ha escaseado pero varios especialistas advirtieron que se acercan dificultades para dar abastecimiento a todos los que lo requieran. Sobre esto, Núñez dijo que en este caso "tal vez" los pacientes con Covid-19 sean los más afectados, porque "hay muchísimos" pacientes con internación domiciliaria o en cuidados moderados, y también lo requieren.

La semana pasada, y ante el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, el coordinador del GACH Rafael Radi señaló que la tasa de letalidad del Covid-19 comienza a relacionarse con el estrés del sistema de salud, y que no se está pudiendo brindar una atención óptima a los pacientes. Sobre esto, Núñez señaló que cada día se suman más enfermos graves. "Hoy la curva no ha aumentado más por los fallecimientos, no porque haya menos ingresos" a CTI, dijo el especialista. El intensivista dijo que, a pesar de que aún hay camas disponibles, desde el punto de vista funcional el sistema de salud "ya está saturado" porque "tenemos muchos pacientes para la cantidad de personal". Núñez dijo que "hay problemas para cubrir las dotaciones del personal", y que eso provoca que "la calidad asistencial baje".