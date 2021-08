Intensivistas no esperan que eventual circulación comunitaria de Delta en Uruguay vaya "a mover la aguja" en los CTI

Julio Pontet señaló que teniendo en cuenta la experiencia de otros países donde la vacunación es alta y la variante Delta tiene circulación comunitaria, no esperan que la demanda en los CTI aumente demasiado.

El presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI), Julio Pontet, afirmó en entrevista con Telemundo que tomando la experiencia en otros países en donde la variante Delta del Covid-19 tiene circulación comunitaria, y teniendo en cuenta el alto nivel de vacunación de la población uruguaya, no piensan que "vaya a mover la aguja" a nivel de CTI.

El especialista explicó que "viendo lo que ha pasado en otros países y la dinámica de comportamiento de la Delta en las poblaciones con alta tasa de vacunación", como es el caso de Uruguay, desde la SUMI no creen que se vaya "a mover la aguja demasiado en el tercer nivel de atención".

Pontet citó el ejemplo de Islandia, que -con el 70% de su población vacunada- tuvo un pico de casos positivos luego que la variante de origen indio comenzara a circular a nivel comunitario, pero sin embargo "desde hace tres meses que no se muere un paciente por Covid". Es decir, "sí tuvieron un brote de casos positivos", pero por el alto nivel de población vacunada "no tuvieron casos graves y el aumento de ingresos a CTI no fue de más del 5% o 6% del pico que tuvieron en su ola".

Por otro lado, el intensivista destacó que en las últimas semanas se marcó "definitivamente" un cambio de escenario. "Volvimos a lo que sería un escenario uno de pandemia controlada, estamos con menos de 100 casos nuevos por día y con menos de uno o dos ingresos a CTI por día, y tenemos días sin ingresos y también estamos teniendo ahora algunos días sin fallecidos", subrayó.